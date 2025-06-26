BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
BİLSEM öğretmen atama sonuçları bugün ilan ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığının son dakika duyuru beklenirken saate ilişkin bilgi alınmak isteniyor. Binlerce kişi "BİLSEM öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor. İşte olası saat...
Bilsem öğretmen atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş... Bugün binlerce öğretmen için önemli bir gün.. MEB'in kılavuzuna göre atamalar bugün yapılacak. Bakanlığın saate ilişkin bilgi vermemesi nedeniyle sıkça "BİLSEM öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusu geliyor.
BİLSEM öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?
BİLSEM öğretmen atama sonuçları 26 Haziran Cuma günü açıklanacak. MEB saate ilişkin bilgi vermezken geçen yıl sonuçlar saat 16.53'te açıklandı. Bu yıl gözler saat 17.00'ye çevrilmiş durumda...
Tebliğ ve ilişik kesme işlemlerinin 30 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlatılması bekleniyor.