BİLSEM SONUÇ SORGULAMA: BİLSEM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
BİLSEM sonuçları bugün açıklanıyor. MEB'in geçeceği son dakika duyurusu ile öğrenciler ve veliler gelecekleri için büyük bir öneme sahip olan sonuçlara ulaşabilecek. Heyecan katsayısı her geçen dakika artarken saat konusunda bilgi paylaşımı yapılmaması sebebiyle "BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusu geliyor.
BİLSEM uygulama sınavları 27 Haziran'da sona erdi. Bu tarihten itibaren sonuç heyecanı da başlamış oldu. MEB'in takvimine göre sonuçlar bugün ilan ediliyor. Öğrenciler ve veliler "2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır" duyurusunu beklerken saat konusunda bilgi almak isteyenler, "BİLSEM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.
BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanacak?
BİLSEM sonuç saati hakkımda MEB'den duyuru gelmedi. 2024'te sonuçlar 15.45'te ila edilmişti. Bu yıl da gözler 15.00-16.00 saatleri arasına çevrilmiş durumda...
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Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yönelik itirazlar, 7-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.
BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ise 28 Temmuz - 29 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.