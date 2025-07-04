BİLSEM uygulama sınavları 27 Haziran'da sona erdi. Bu tarihten itibaren sonuç heyecanı da başlamış oldu. MEB'in takvimine göre sonuçlar bugün ilan ediliyor. Öğrenciler ve veliler "2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır" duyurusunu beklerken saat konusunda bilgi almak isteyenler, "BİLSEM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor.

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