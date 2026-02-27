Google Haberler

BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026 BİLSEM sonuçları erişime açıldı

2026 BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçları açıklandı.

BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026 BİLSEM sonuçları erişime açıldı - Resim: 1

Ön değerlendirme sürecini tamamlayan on binlerce öğrenci şimdi sonuçları bekliyordu. MEB bugünü işaret etmişti ve heyecan bir hayli yüksekti.. MEB'den müjdeli haber az önce geldi.

1 3
BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026 BİLSEM sonuçları erişime açıldı - Resim: 2

BİLSEM sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada "2025-2026 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları, 15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlanmıştır" denildi.

2026 BİLSEM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2 3
BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026 BİLSEM sonuçları erişime açıldı - Resim: 3

BİLSEM takvimi

02-06 Mart 2026

Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması

09-13 Mart 2026

Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

16-27 Mart 2026

Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

30 Mart 2026

Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

06 Nisan-19 Haziran 2026

Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

3 Temmuz 2026

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

6- 10 Temmuz 2026

Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

13 Temmuz-24 Temmuz 2026

Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

27 Temmuz- 28 Ağustos 2026

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

3 3