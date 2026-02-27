BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026 BİLSEM sonuçları erişime açıldı
2026 BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçları açıklandı.
Ön değerlendirme sürecini tamamlayan on binlerce öğrenci şimdi sonuçları bekliyordu. MEB bugünü işaret etmişti ve heyecan bir hayli yüksekti.. MEB'den müjdeli haber az önce geldi.
BİLSEM sonuçları açıklandı mı?
BİLSEM sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada "2025-2026 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları, 15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlanmıştır" denildi.
BİLSEM takvimi
02-06 Mart 2026
Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması
09-13 Mart 2026
Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
16-27 Mart 2026
Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
30 Mart 2026
Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
06 Nisan-19 Haziran 2026
Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
3 Temmuz 2026
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
6- 10 Temmuz 2026
Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
13 Temmuz-24 Temmuz 2026
Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
27 Temmuz- 28 Ağustos 2026
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi