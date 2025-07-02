BİLSEM sonuç tarihi: BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen BİLSEM sınavları gerçekleştirildi. Sıra şimdi sonuçların ilan edilmesinde... On binlerce öğrenci ve aile şu sıra araştırmalarını sıklaştırdı. En çok yöneltilen soru: BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

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