BİLSEM sonuç tarihi: BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel yetenekli öğrencilerin bireysel potansiyellerini geliştirmeye yönelik eğitimlerin verildiği BİLSEM'de süreç sona ermek üzere... Değerlendirmeler yapıldı sonuç için bekleniyor. Hem öğrenciler, hem de veliler "BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor. İşte MEB'in kılavuzunda yer alan takvime göre sonuç tarihi...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen BİLSEM sınavları gerçekleştirildi. Sıra şimdi sonuçların ilan edilmesinde... On binlerce öğrenci ve aile şu sıra araştırmalarını sıklaştırdı. En çok yöneltilen soru: BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığının 2025 BİLSEM kılavuzunda yer lan bilgiye göre sonuçlar 4 Temmuz'da ilan edilecek.
Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yönelik itirazlar, 7-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.
BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ise 28 Temmuz - 29 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.