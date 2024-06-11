BİM 14 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU: BİM markette bu hafta neler var? Klima ve robot süpürge geliyor
Kurban Bayramı öncesi BİM mağazalarında aktüel indirimler sürüyor. BİM market 14 Haziran raflarda satışa çıkacak ürünlerinin yer aldığı BİM AKTÜEL KATALOĞU yayınladı. BİM 14 Haziran aktüel ürünler arasında; Samsung Galaxy cep telefonundan klimaya, deri kemerden vakum makinesine birçok indirimli ürün yer alıyor. Peki, 14 Haziran'da BİM'de hangi ürünler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...
Bonobo Elektrikli Bisiklet 49.999 TL
Kuba Speedlight Pro Elektrikli Bisiklet 17.999 TL
K1 12X Daha Hızlı 3D Yazıcı 19.999 TL
Samsung Galaxy S22 5G 8+128 GB Cep Telefonu 19.999 TL
TCL 12.000 BTU Klima TCL TAC-12CHSD/XA21I 18.999 TL
TCL 18.000 BTU Klima TAC-18CHSD/XA21I 29.999 TL
Tezgahaltı Buzdolabı 4.299 TL
3 Çekmeceli Derin Dondurucu Model: HFR-100 4.999 TL
Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL
S10 Vacuum Mop Pro Cleaner Akıllı Robot 9.999 TL
Ayaklı Vantilatör 699 TL
Vakum Makinesi 799 TL
Süpürge FC9330 4.799 TL
2’li Türk Kahve Makinesi 4.999 TL
Çelik Termos 399 TL
5 Parça Rimini Oturma Grubu 8.999 TL
Polo Yaka Tişört 279 TL
Hambez Pantolon Erkek 169 TL
Comfort Ayakkabı Erkek 299 TL
Kol Saati ve Bileklik Set Erkek 239 TL
Çanta Erkek 149 TL
Deri Kemer Erkek 179 TL
Mekanizmalı Deri Cüzdan Erkek 299 TL
Spor Tişört Erkek 189 TL
Masa Maçı Oyunu 229 TL
LG 65 İNÇ SMART 4K ULTRA HD HDR LED TV 65NANO81T6A 33.499 TL
LG 55 İNÇ UHD SMART TV 55UQ75006LF 19.999 TL
LG 50 İNÇ ULTRA HD SMART TV 50UQ75006 17.999 TL
TCL 43 İNÇ FULL HD SMART TV TV 43L5A 7.999 TL
TCL 55 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 55V6A 17.999 TL