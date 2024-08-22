BİM'e kırtasiye ürünleri 2024 ne zaman gelecek? BİM 23 Ağustos kataloğu yayınlandı mı?

Eylül ayının başlamasına kısa bir zaman kala okulların açılması için geri sayım sürüyor. İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek ve birinci dönem 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Öğrenci ve velileri yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünleri alışveriş telaşı sardı. Uygun fiyatlı alışveriş kırtasiye alışverişini yapmak isteyenler "BİM'e kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek" sorusunun yanıtı araştırıyor.

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