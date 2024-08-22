BİM'e kırtasiye ürünleri 2024 ne zaman gelecek? BİM 23 Ağustos kataloğu yayınlandı mı?
Okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiye alışverişini gerçekleştirmek isteyen öğrenci ve veliler uygun fiyatlı ürünleri araştırıyor. 9 Eylül'de başlayacak 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı öncesi "BİM'e kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek" sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BİM'e kırtasiye ürünleri ne zaman gelir? BİM 23 Ağustos aktüel ürünler kataloğu neden yok, yayınlandı mı? İşte 27 Ağustos'tan itibaren geçerli BİM aktüel ürünleri...
Eylül ayının başlamasına kısa bir zaman kala okulların açılması için geri sayım sürüyor. İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek ve birinci dönem 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Öğrenci ve velileri yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünleri alışveriş telaşı sardı. Uygun fiyatlı alışveriş kırtasiye alışverişini yapmak isteyenler "BİM'e kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek" sorusunun yanıtı araştırıyor.
BİM'e kırtasiye ürünleri ne zaman gelecek?
BİM'in sosyal medya hesabından kırtasiye ürünlerinin geleceği tarihi duyurdu. Buna göre, kırtasiye ürünleri 23 Ağustos'ta satışa sunulacak. BİM'in paylaşımında, "Önce BİM'e sonra okula! Çocukların çok sevdiği okul ürünleri anne-babaların çok seveceği fiyatlarla 23 Ağustos'ta BİM'de" ifadelerine yer verildi.
BİM kataloğunun bu hafta Salı ve Çarşamba yayınlanması nedeniyle "BİM 23 Ağustos kataloğu yayınlandı mı, BİM 23 Ağustos kataloğu neden yok" sorusu gündeme geldi. İşte 27 Ağustos'tan itibaren geçerli yeni indirimli BİM aktüel ürünler kataloğu...
Yarım Yağlı Tost Peyniri - SEK 1500 g
Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri - Akınaz 1000 g
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri - Bimvezzir 1000 g
Yarım Yağlı Yoğurt - SEK 5 kg
Tam Yağlı Tava Peyniri - Peysan 600 g
Biberli Taze Peynir - Kerem 200 g
Yarım Yağlı Eritme Peynir - Bimvezzir 1000 g
%3 Yağlı Yoğurt - Torku 3 kg
Şeftali & Ananaslı Kefir - İçim 1L
Barista Süt - Dost 1L
Ayran - Torku 1L
Probiyotik Yoğurt - Eker 900 g
Çilekli Big Cup - Danone 400 g
Yarım Yağlı Süt - İçim 200 ml
Kakaolu Süt - Danone 6x180 ml
Dana Kangal Sucuk - Sultan 500 g
Hindi Salam - Polonez 2x90 g
Piliç Parmak Köfte - Etripiliç 500 g
Piliç Acılı Kebap - Banvit 1000 g
Piliç Schnitzel - Banvit 1000 g