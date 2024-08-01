Binbir zahmet ile üretiliyor, 3 hücreden ancak 1 gram çıkıyor: Kilosu 30 bin TL!
Sivas'ın Hafik ilçesinde binbir zahmet üretilen ve sağlığa birçok faydası olan 'arı sütü'nün 1 kilosu 30 bin TL'den alıcı bulabiliyor. Kovanlarda üç hücreden ancak 1 gram elde edilebilinen arı sütü, şeker ve kolesterol dengesini sağlayarak kalp sağlığını koruyor.
Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Pusat köyünde Türkiye'nin en büyük arı sütü üretim işletmesinde arı sütü üretimi yapan Hamza Çınar, ülkemizde yılda yaklaşık 1 ton üretilen arı sütünün dörtte birini üretiyor.
Arı sütü, baldan daha zor üretilmesine rağmen çok daha yüksek bir ekonomik değere sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
Bal arısının başındaki salgı bezlerinden elde edilen bu sıvı, hücre yenilenmesini hızlandırarak birçok hastalığa iyi geliyor.
Özellikle kanser tedavisinde iyileşme sürecini hızlandırması, kemoterapinin yan etkilerini azaltması ve kısırlık tedavisinde etkili olmasıyla biliniyor.