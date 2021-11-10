Binlerce ziyaretçi Anıtkabir'e akın etti
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yılında binlerce kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.
Türk bayrakları ve çiçeklerle Anıtkabir'i ziyaret eden genç, yaşlı, çocuk binlerce kişi mozole önünde saygı duruşunda bulunup dua etti.
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Ziyaretçiler nöbet değişimi sırasında askerlerin yaptığı seramoniyi ilgiyle izlerken, Anıtkabir'in hoparlörlerinden ise Atatürk'ün sesinden 10'uncu Yıl Nutku verildi.
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İşte 10 Kasım'da Anıtkabir'den kareler...
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