Bir döneme damga vuran mahalle: O eski halinden eser yok şimdi...

Mahallede hâlen ayakta kalan sinagog, yılda birkaç kez ibadet için gelen Yahudilere ev sahipliği yapıyor. Ancak, mahallede artık Yahudi nüfus kalmamış durumda.

Mahalle sakini Naci Saban, "15 yıldır buradayım. Bir tane Yahudi vatandaş görmedim. Ayin için yılda birkaç kez gelip gidiyorlar. Ancak burası bir zamanlar hoşgörünün simgesiydi" dedi.

Naci Saban, "Eskiden Yahudilerle Türklerin beraber yaşadığı bir mahalle. İleride iki konağımız var. Konağın karşısında Yahudi kardeşlerimizin ibadet yaptığı sinagog var. Senede iki ya da üç defa gelirler, ayinlerini yaparlar. 15 yıldır bir tane Yahudi görmedim. Hepsi Samsun ve İzmir tarafına göç etmişler" diye konuştu.