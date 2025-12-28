Google Haberler

Bir ilçe adeta dondu, termometreler -19.4'ü gösterdi

Bir ilçe adeta dondu, termometreler -19.4'ü gösterdi - Resim: 1

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden birisi olan Sivas'ın İmranlı ilçesi yine şaşırtmadı. 

Bir ilçe adeta dondu, termometreler -19.4'ü gösterdi - Resim: 2

Yaz aylarında bile geceleri kış soğuklarının yaşandığı ilçede hava sıcaklığı sıfırın altında -19.4 dereceye kadar düştü.

Bir ilçe adeta dondu, termometreler -19.4'ü gösterdi - Resim: 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre geçtiğimiz gün Türkiye'de en düşük sıcaklığın ölçüldüğü yerleşim yeri sıfırın altında 19.4 derece ile İmranlı ilçesi oldu.

Bir ilçe adeta dondu, termometreler -19.4'ü gösterdi - Resim: 4

En düşük sıcaklık ise sıfırın altında 20,9 derece ile Rize'nin İkizdere ilçesi sınırları içerisindeki Ovit yaylasında ölçüldü.

Bir ilçe adeta dondu, termometreler -19.4'ü gösterdi - Resim: 5
Bir ilçe adeta dondu, termometreler -19.4'ü gösterdi - Resim: 6
