Bir kente daha metrobüs geliyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bademli-Geçit hattındaki köprü ve yol genişletme çalışmalarında sona yaklaşırken, köprünün nisan ayında hizmete alınmasıyla bölge trafiğinin önemli ölçüde rahatlaması bekleniyor. Köprü sonrası Mudanya–Bursa metrobüs hattı için çalışmalar başlayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer–Osmangazi–Mudanya ilçelerinin kesişiminde bulunan ve Bademli ile Geçit bölgelerini kapsayan alanda köprü inşaatı ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Bu yatırımın, uzun süredir yaşanan trafik sıkışıklığını büyük ölçüde azaltması hedefleniyor.
Ulaşım sorunlarını bilimsel verilerle çözmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Mudanya yolu üzerinde dar boğaz oluşturan bölgeyi genişleterek akışı rahatlatmayı planlıyor. Projenin ilerlemesiyle birlikte, özellikle pik saatlerde yaşanan yoğunlukta hissedilir bir düşüş bekleniy
Çalışmalar kapsamında Nilüfer Çayı üzerine 25 metre genişliğinde ve 42 metre uzunluğunda 5 şeritli yeni bir köprü inşa ediliyor. Köprü ve yol düzenlemeleri, Mudanya istikameti ile Bademli ve Nilüferköy yönlerine ayrılan şeritlerle trafik akışını kesintisiz hale getirecek.
Şantiye alanında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, köprünün nisan ayında hizmete açılmasının hedeflendiğini açıkladı. Bozbey, bu sayede bölge ulaşımının belirgin ölçüde rahatlayacağını ve sürücülerin sabırlı olmasını istedi.
Köprünün tamamlanmasının ardından Mudanya–Bursa metrobüs hattı için çalışmalara başlanacak. Başkan Bozbey, toplu ulaşım kullanımının trafik konforunu artıracağını belirterek vatandaşları toplu taşıma araçlarına yönelmeye davet etti.
Bölgede aynı zamanda hızlı tren hattı da tamamlanmak üzere. Projenin Haziran ayı ortasında devreye girmesiyle oluşacak yoğunluğun, köprü ve yol genişletme çalışmaları sayesinde hafifletileceği ifade edildi. Bozbey, çalışmaların kısa sürede tamamlanması için ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini vurguladı.