Bir kente daha metrobüs geliyor

Çalışmalar kapsamında Nilüfer Çayı üzerine 25 metre genişliğinde ve 42 metre uzunluğunda 5 şeritli yeni bir köprü inşa ediliyor. Köprü ve yol düzenlemeleri, Mudanya istikameti ile Bademli ve Nilüferköy yönlerine ayrılan şeritlerle trafik akışını kesintisiz hale getirecek.