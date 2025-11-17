Bir zehirlenme vakası daha... Pastırma beş kişiyi hastanelik etti!
Son günde artan zehirlenme vakalarına bir yenisi daha eklendi. Midye, kumpir, tavuklu pilav derken bu kez de beş kişi pastırmadan zehirlendi.
Niğde'de hafta sonu çeşitli şikayetlerle hastaneye başvuran 5 kişinin, pastırma tükettikten sonra rahatsızlandığı belirlendi. Vakalar, besin zehirlenmesi şüphesi kapsamında değerlendirilirken, hastaların genel durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, 16 Kasım Pazar günü hastaneye başvuran 53 yaşındaki O.K.'nın yatışının önerildiği ancak hastanın bunu kabul etmeyerek hastaneden ayrıldığı bildirildi. Aynı gün başvuran 26 yaşındaki B.K.'nın ise tedbir amaçlı enfeksiyon servisinde gözlem altına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, 12 yaşındaki A.E.T.'nin takip amacıyla çocuk yoğun bakım servisine yatırıldığı, 3 hastanın da durumunun stabil olduğu ifade edildi. Sağlık ekiplerinin hastaların süreçlerini yakından takip ettiği belirtildi.
Valilik, 15 Kasım Cumartesi günü ise 77 yaşındaki M.K. ve 57 yaşındaki C.U.'nun benzer şikayetlerle hastaneye başvurduğunu açıkladı. Her iki vatandaşın da yapılan değerlendirmelerinin ardından taburcu edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.
Hastaneye başvuran tüm kişilerin, şikayetlerinin başlamasından önce pastırma tükettiklerinin tespit edilmesi üzerine olayın besin zehirlenmesi şüphesi kapsamında incelenmeye alındığı bildirildi. Valilik, ağır durumda herhangi bir hastanın bulunmadığını, sürecin sağlık birimleri tarafından yakından takip edildiğini vurguladı.
Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen gıda ürünleri ve satış noktalarına yönelik denetim başlattığı kaydedildi. Ekiplerin, şüpheli ürünlerden numune alarak laboratuvar incelemelerine başladığı belirtildi.
Yetkililer, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve incelemelerin sonucuna göre gerekli idari ve hukuki işlemlerin yapılacağını ifade etti. Tüketicilere ise özellikle et ve et ürünlerinde güvenilir, izlenebilir ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi çağrısında bulunuldu.