Birçok kent kara teslim

Bolu Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı devam ediyor. Güzergahın bazı kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü.



Hakkari

Kent merkezi ve ilçelerinde gece aralıklarla etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, kent genelinde 176 köy ve mezra yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.