Birçok kent kara teslim
Van, Hakkari, Kars, Bitlis ve Muş’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1028 yerleşim biriminin yolu kapandı. Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de kar yağışı devam ediyor. Güzergahın bazı kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü.
Bitlis
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle il genelinde 282 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.
Bolu
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı devam ediyor. Güzergahın bazı kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü.
Muş
Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle 225 köy yolu ulaşıma kapandı. Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte kar yağışının etkili olduğunu söyledi.
Hakkari
Kent merkezi ve ilçelerinde gece aralıklarla etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, kent genelinde 176 köy ve mezra yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.