Birçok kentte etkili oluyor: Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Aracı kirlenenlerin akın etmesi nedeniyle yıkamacılarda ve yakıt istasyonlarında araç kuyrukları oluştu. Dükkânların önü ve camları da toz ile kaplanan esnaflarda sabahın erken saatlerinde kaldırımları ve dükkânlarının camlarını yıkadı. Sabah erken saatlerde dükkanını açan esnaflar; “Gece saatlerinde kum fırtınası çıkmış. Geldiğimizde her yer böyle. Dükkânımızın önünü yıkıyoruz. Nevşehir’de ilk defa böyle bir olay doldu. Sabah dükkâna geldiğimizde her yer tozdu. Araçların üzeri sapsarı olmuş. İlk defa böyle bir şeye rastladık.” dedi.

3 | 9