Birçok kentte etkili oluyor: Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı
Birçok ilde toz taşınımı etkili olurken Meteorolojiden yeni bir uyarı geldi. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı görülebileceği bildirildi. Yapılan uyarıda, hava kalitesinin düşmesine ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
Suriye ve Irak'tan gelen toz yağmuru pek çok ilde etkili oluyor.
Nevşehir'de, sabah araçlarının üzerinin çamurdan kirlendiğini gören vatandaşlar oto yıkamacılara koştu.
Aracı kirlenenlerin akın etmesi nedeniyle yıkamacılarda ve yakıt istasyonlarında araç kuyrukları oluştu. Dükkânların önü ve camları da toz ile kaplanan esnaflarda sabahın erken saatlerinde kaldırımları ve dükkânlarının camlarını yıkadı. Sabah erken saatlerde dükkanını açan esnaflar; “Gece saatlerinde kum fırtınası çıkmış. Geldiğimizde her yer böyle. Dükkânımızın önünü yıkıyoruz. Nevşehir’de ilk defa böyle bir olay doldu. Sabah dükkâna geldiğimizde her yer tozdu. Araçların üzeri sapsarı olmuş. İlk defa böyle bir şeye rastladık.” dedi.
Adana
Suriye kaynaklı toz taşınımı birçok yerde olduğu gibi Adana’da da etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle kentin birçok yerinde toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düştü. Araçların üzerleri ise tamamen toz içerisinde kaldı. Araçlarına binmek isteyen kişiler, önce temizlemek zorunda kaldı.