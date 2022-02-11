Birçok ülke COVID-19 tedbirlerini kaldırıyor

Avrupa ülkelerinin büyük bölümü, COVID-19 vaka sayıları artmaya devam etse de yüksek aşılama oranları ve hafif semptomlara sahip Omicron'un baskın varyant olması dolayısıyla salgın tedbirlerini gevşetmeye başladı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de ülkede COVID-19'a yönelik kısıtlamaların 14 Şubat'ta gevşetileceğini, 1 Mart itibarıyla da kaldırılacağını bildirdi.

İsveç Halk Sağlığı Ajansı da COVID-19'a yönelik tüm kısıtlamaları 9 Şubat itibarıyla kaldırdı, COVID-19 testlerini de sonlandırdı.

Buna göre, aşı pasaportu olarak bilinen COVID-19 durumunu gösteren belgelerin zorunlu kullanımı sona ermişti.

İngiltere’de enfeksiyon durumunda izolasyon dahil kalan tüm COVID-19 kısıtlamalarının bu ay sona erdirilmesi öngörülüyor.

İtalya, açık havada maske kullanma zorunluluğunu kaldırıyor

Yılbaşı döneminde hem COVID-19’un Omicron varyantı hem de tatil dönemi olması nedeniyle salgın tedbirlerini sıkılaştıran İtalya, farklı alanlarda önlemleri gevşetmeye başladı.

İtalya Sağlık Bakanlığı son olarak 11 Şubat'tan itibaren ülke genelinde açık havada kalabalık olmayan ortamlarda maske kullanma zorunluluğunun kaldırılmasına karar verdi.

Hükümet de ay başında aldığı kararla 7 Şubat’tan itibaren 3. doz COVID-19 aşısını olanlar veya en az 2 doz aşı üstüne COVID-19 geçirip iyileşenler, salgında riskli bölgeler de dahil olmak üzere her türlü kısıtlamadan muaf tutulmaya başlandı.

Ülke içinde seyahat etmekten dışarıda yemek yemeye ve diğer sosyal faaliyetlerde şart koşulan "Yeşil Geçiş" sertifikası, 3. doz COVID-19 aşısı olanlar veya en az 2 doz aşı olup, COVID-19 geçirip iyileşenler için süresiz hale getirildi.