Birçok ülke COVID-19 tedbirlerini kaldırıyor
Azalan vaka ve yüksek aşılama oranı ile birçok ülke COVID-19 tedbirlerini tümüyle kaldırırken bazıları ise aşı kartı uygulamaları, maske takma zorunluluğu ve sosyal alanlara girişlerdeki kısıtlamaları bırakıyor.
Avrupa ülkelerinin büyük bölümü, COVID-19 vaka sayıları artmaya devam etse de yüksek aşılama oranları ve hafif semptomlara sahip Omicron'un baskın varyant olması dolayısıyla salgın tedbirlerini gevşetmeye başladı.
Omicron'la büyük sınav veren Danimarka, normal hayata dönüşte Avrupa'ya öncülük edip 1 Şubat itibarıyla COVID-19'u sosyal açıdan "kritik hastalık" kategorisinden çıkarıp tüm kısıtlamaları kaldırmaya karar verdi.
İsveç Halk Sağlığı Ajansı da COVID-19'a yönelik tüm kısıtlamaları 9 Şubat itibarıyla kaldırdı, COVID-19 testlerini de sonlandırdı.
Norveç hükümeti, COVID-19'a yönelik tüm kısıtlamaları 17 Şubat itibarıyla kaldırma kararı verdiğini duyurdu.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de ülkede COVID-19'a yönelik kısıtlamaların 14 Şubat'ta gevşetileceğini, 1 Mart itibarıyla da kaldırılacağını bildirdi.
İngiltere, tüm kısıtlamaları kaldırmayı planlıyor
İngiltere’de enfeksiyon durumunda izolasyon dahil kalan tüm COVID-19 kısıtlamalarının bu ay sona erdirilmesi öngörülüyor.
Daha önce kısıtlamaların 27 Mart’ta yürürlükten kaldırılacağı duyurulmuştu.
Ülkede COVID-19 vakaları, 4 Ocak’ta zirveyi görmesinin ardından düşüşe geçti.
İngiltere Sağlık Bakanlığınca geçen ay yapılan açıklamada, Omicron varyantıyla mücadele kapsamında 8 Aralık 2021'de uygulamaya konulan "Plan B" önlemlerine "aşılama programının büyük başarısı" sayesinde son verildiği belirtilmişti.
Buna göre, aşı pasaportu olarak bilinen COVID-19 durumunu gösteren belgelerin zorunlu kullanımı sona ermişti.
İtalya, açık havada maske kullanma zorunluluğunu kaldırıyor
Yılbaşı döneminde hem COVID-19’un Omicron varyantı hem de tatil dönemi olması nedeniyle salgın tedbirlerini sıkılaştıran İtalya, farklı alanlarda önlemleri gevşetmeye başladı.
İtalya Sağlık Bakanlığı son olarak 11 Şubat'tan itibaren ülke genelinde açık havada kalabalık olmayan ortamlarda maske kullanma zorunluluğunun kaldırılmasına karar verdi.
Hükümet de ay başında aldığı kararla 7 Şubat’tan itibaren 3. doz COVID-19 aşısını olanlar veya en az 2 doz aşı üstüne COVID-19 geçirip iyileşenler, salgında riskli bölgeler de dahil olmak üzere her türlü kısıtlamadan muaf tutulmaya başlandı.
Ülke içinde seyahat etmekten dışarıda yemek yemeye ve diğer sosyal faaliyetlerde şart koşulan "Yeşil Geçiş" sertifikası, 3. doz COVID-19 aşısı olanlar veya en az 2 doz aşı olup, COVID-19 geçirip iyileşenler için süresiz hale getirildi.