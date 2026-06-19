Bitcoin haftayı kayıpla kapatıyor: Sırada ne var?
Bitcoin, ABD-İran barış görüşmelerinin iptal edilmesi ve Fed'den gelen şahin mesajların riskli varlıklara yönelik iştahı azaltmasıyla haftalık kayba yöneldi. Dünyanın en büyük kripto para birimi 62 bin 522 dolara gerilerken, altcoinlerde de satış baskısı görüldü. Kurumsal yatırımcıların spot Bitcoin ETF'lerinden üst üste altıncı haftada çıkış yapması, kripto piyasasına yönelik ilginin zayıfladığına işaret etti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerine ilişkin belirsizlik ve faizlerdeki yükselişin riskli varlıklara yönelik iştahı azaltmasıyla haftalık kayba yöneldi.
Dünyanın en büyük kripto para birimi, TSİ 13.59 itibarıyla yüzde 2,4 düşüşle 62 bin 522,9 dolara geriledi. Bitcoin'in son bir haftalık dönemde yüzde 1,6 kayıp vermeye hazırlandığı belirtildi.
Altcoinlerde de düşüş görüldü
Genel kripto para piyasasında fiyatlar gerilerken, haftalık performansın zayıf kalması bekleniyor.
Piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi Ether, yüzde 2,9 düşüşle 1.691,30 dolara indi. XRP ise yüzde 3,5 değer kaybetti.
Solana, Cardano ve BNB'de yüzde 2 ila yüzde 4 arasında düşüş görüldü.
Meme coinler tarafında Dogecoin yüzde 2,8 gerilerken, $TRUMP yüzde 1,6 değer kaybetti.
Fed'in şahin sinyalleri kripto piyasasını baskıladı
Bitcoin, ABD Merkez Bankası'ndan gelen şahin mesajların ardından kısa süreli toparlanmasını geri verdi.
Fed'in sıkı para politikasına ilişkin sinyalleri, risk odaklı ve spekülatif varlıklara yönelik talebi zayıflatırken, bu görünüm altcoinlerde de satış baskısını artırdı.
Kurumsal yatırımcıların spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından üst üste altıncı haftada da çıkış yaptığı bildirildi. Sermaye çıkış hızının önceki haftalara kıyasla yavaşladığı görülse de yatırımcı ilgisinin kripto paralarda zayıfladığı değerlendiriliyor.
Yatırımcıların daha net temellere sahip ve güçlü yükseliş kaydeden yapay zeka hisselerine yönelmesi de kripto piyasasındaki iştahı sınırlayan unsurlar arasında gösteriliyor.
ABD-İran görüşmeleri iptal edildi
ABD ile İran arasında cuma günü İsviçre'de yapılması planlanan görüşmelerin iptal edildiği açıklandı.
İran medyasına göre Tahran, planlanan görüşme için İsviçre'ye heyet göndermedi. ABD heyetine başkanlık etmesi beklenen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de toplantıya katılmaktan vazgeçtiği bildirildi.
Görüşmelerin iptali, ABD ve İran'ın çatışmaların sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması amacıyla 14 maddelik mutabakat zaptı imzalamasının ardından geldi.
Söz konusu toplantının, İran'ın nükleer hedeflerine ilişkin 60 günlük müzakere sürecinin ilk adımı olması bekleniyordu.
Barış anlaşmasına ilişkin belirsizlik arttı
İsviçre görüşmelerinin ertelenmesi, ABD-İran barış anlaşmasının kalıcılığına yönelik soru işaretlerini artırdı.
Özellikle İsrail'in sürece yönelik itirazlarının devam etmesi, piyasalarda jeopolitik belirsizliğin sürmesine neden oldu.
Buna karşın ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırdığı, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışında ise toparlanma işaretleri görüldüğü belirtildi.