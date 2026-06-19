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Bitcoin haftayı kayıpla kapatıyor: Sırada ne var?

Bitcoin, ABD-İran barış görüşmelerinin iptal edilmesi ve Fed'den gelen şahin mesajların riskli varlıklara yönelik iştahı azaltmasıyla haftalık kayba yöneldi. Dünyanın en büyük kripto para birimi 62 bin 522 dolara gerilerken, altcoinlerde de satış baskısı görüldü. Kurumsal yatırımcıların spot Bitcoin ETF'lerinden üst üste altıncı haftada çıkış yapması, kripto piyasasına yönelik ilginin zayıfladığına işaret etti.

Damla Kaya
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Bitcoin haftayı kayıpla kapatıyor: Sırada ne var? - Resim: 1

Bitcoin, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerine ilişkin belirsizlik ve faizlerdeki yükselişin riskli varlıklara yönelik iştahı azaltmasıyla haftalık kayba yöneldi.

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Bitcoin haftayı kayıpla kapatıyor: Sırada ne var? - Resim: 2

Dünyanın en büyük kripto para birimi, TSİ 13.59 itibarıyla yüzde 2,4 düşüşle 62 bin 522,9 dolara geriledi. Bitcoin'in son bir haftalık dönemde yüzde 1,6 kayıp vermeye hazırlandığı belirtildi.

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Bitcoin haftayı kayıpla kapatıyor: Sırada ne var? - Resim: 3

Altcoinlerde de düşüş görüldü

Genel kripto para piyasasında fiyatlar gerilerken, haftalık performansın zayıf kalması bekleniyor.

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Bitcoin haftayı kayıpla kapatıyor: Sırada ne var? - Resim: 4

Piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi Ether, yüzde 2,9 düşüşle 1.691,30 dolara indi. XRP ise yüzde 3,5 değer kaybetti.

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Bitcoin haftayı kayıpla kapatıyor: Sırada ne var? - Resim: 5

Solana, Cardano ve BNB'de yüzde 2 ila yüzde 4 arasında düşüş görüldü.

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Bitcoin haftayı kayıpla kapatıyor: Sırada ne var? - Resim: 6

Meme coinler tarafında Dogecoin yüzde 2,8 gerilerken, $TRUMP yüzde 1,6 değer kaybetti.

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Bitcoin haftayı kayıpla kapatıyor: Sırada ne var? - Resim: 7

Fed'in şahin sinyalleri kripto piyasasını baskıladı

Bitcoin, ABD Merkez Bankası'ndan gelen şahin mesajların ardından kısa süreli toparlanmasını geri verdi.

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Bitcoin haftayı kayıpla kapatıyor: Sırada ne var? - Resim: 8

Fed'in sıkı para politikasına ilişkin sinyalleri, risk odaklı ve spekülatif varlıklara yönelik talebi zayıflatırken, bu görünüm altcoinlerde de satış baskısını artırdı.

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Bitcoin haftayı kayıpla kapatıyor: Sırada ne var? - Resim: 9

Kurumsal yatırımcıların spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından üst üste altıncı haftada da çıkış yaptığı bildirildi. Sermaye çıkış hızının önceki haftalara kıyasla yavaşladığı görülse de yatırımcı ilgisinin kripto paralarda zayıfladığı değerlendiriliyor.

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Bitcoin haftayı kayıpla kapatıyor: Sırada ne var? - Resim: 10

Yatırımcıların daha net temellere sahip ve güçlü yükseliş kaydeden yapay zeka hisselerine yönelmesi de kripto piyasasındaki iştahı sınırlayan unsurlar arasında gösteriliyor.

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Bitcoin haftayı kayıpla kapatıyor: Sırada ne var? - Resim: 11

ABD-İran görüşmeleri iptal edildi

ABD ile İran arasında cuma günü İsviçre'de yapılması planlanan görüşmelerin iptal edildiği açıklandı.

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Bitcoin haftayı kayıpla kapatıyor: Sırada ne var? - Resim: 12

İran medyasına göre Tahran, planlanan görüşme için İsviçre'ye heyet göndermedi. ABD heyetine başkanlık etmesi beklenen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de toplantıya katılmaktan vazgeçtiği bildirildi.

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Bitcoin haftayı kayıpla kapatıyor: Sırada ne var? - Resim: 13

Görüşmelerin iptali, ABD ve İran'ın çatışmaların sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması amacıyla 14 maddelik mutabakat zaptı imzalamasının ardından geldi.

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Bitcoin haftayı kayıpla kapatıyor: Sırada ne var? - Resim: 14

Söz konusu toplantının, İran'ın nükleer hedeflerine ilişkin 60 günlük müzakere sürecinin ilk adımı olması bekleniyordu.

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Bitcoin haftayı kayıpla kapatıyor: Sırada ne var? - Resim: 15

Barış anlaşmasına ilişkin belirsizlik arttı

İsviçre görüşmelerinin ertelenmesi, ABD-İran barış anlaşmasının kalıcılığına yönelik soru işaretlerini artırdı.

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Bitcoin haftayı kayıpla kapatıyor: Sırada ne var? - Resim: 16

Özellikle İsrail'in sürece yönelik itirazlarının devam etmesi, piyasalarda jeopolitik belirsizliğin sürmesine neden oldu.

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Bitcoin haftayı kayıpla kapatıyor: Sırada ne var? - Resim: 17

Buna karşın ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını kaldırdığı, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışında ise toparlanma işaretleri görüldüğü belirtildi.

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