Bodrum'daki orman yangını kontrol altına alındı: Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, “Karadan müdahale çok zor oldu. Arkadaşlarımız kilometrelerce su hortumlarını taşıdılar. 2024 yılının en ciddi yangınlarından birini yaşıyoruz" ifadesini kullandı. Orman yangınında 100 hektarlık alan küle döndü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında, Pınarlıbelen Mahallesi ile Kumköy mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. 400'den fazla personelle söndürme çalışması başlatıldı.
Yangın söndürme çalışmalarına, havadan 10 helikopter ile 8 uçak, karadan 119 arazöz, 16 su tankeri, 5 dozer, 400 personel ve bazı sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda itfaiye ekipleri destek veriyor.
Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmasını takip etti.