Bölgeden gelen son görüntüler: Türkiye felaketi yaşıyor Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen depremde çok sayıda bina yıkıldı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları başlatılırken, depremin enkazı gün ağarınca ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen deprem, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da şiddetli şekilde hissedildi. 1 | 20

Sarsıntının büyüklüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından ilk olarak 7.4 olarak açıklandı. Ancak ilerleyen saatlerde 7.7 olarak revize edildi. 2 | 20

Kandilli Rasathanesi de başta depremin merkez üssünün Gaziantep / Şehitkamil, büyüklüğünün 7.5 olduğunu duyursa da, daha sonra 7.7 olarak güncelledi. 3 | 20