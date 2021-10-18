Bolu Dağı'nda sağanak ve yoğun sis
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve yoğun sis etkili oluyor.
D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimleri Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
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Bölgede yoğun sis ve yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
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Güzergahlarda tedbir alan trafik ekipleri, sürücülerden takip mesafesini korumalarını istedi.
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Bu arada, Bolu kent merkezinde de sis ve sağanak etkili oluyor.
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