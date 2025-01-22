Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve acı ayrıntılar belli oldu!

Bir gecede hayaller, umutlar alevlere karıştı... Aileler yok oldu. Bolu Kartalkaya'daki otel yangını Türkiye'nin hafızasına adeta bıçakla kazındı. Tam 76 kişi dün yaşanan can pazarında hayata veda etti. Hayatını kaybedenler arasında öğrenciler, yöneticiler, doktorlar, öğretmenler pek çok isim vardı.

Yangının sömestr tatiline denk gelmesi vahim tabloyu daha da ağırlaştırdı. Vefat edenlerin genellikle aileleri ile birlikte tatile gelen öğrenciler ve küçük çocuklar olduğu görüldü. Gece 3 sularında başlayan ve bir anda tüm katları saran alevler içinde kalan 76 kişiden henüz 52'sinin kimlikleri belirlenebildi.

İşte yürek yakan ayrıntılar ile Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler...