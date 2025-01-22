Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve acı ayrıntılar belli oldu!
Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel yangını faciasında toplam 76 kişi hayatını kaybetti. Feci yangındaki kayıplar Türkiye'yi yasa boğarken Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 günlük ulusal yas ilan etti. Okulların yarıyıl tatilinde olması, ailelerin karne hediyesi olarak çocuklarını bölgeye getirmeleri, otelin doluluk oranını artırırıken tabloyu da ağırlaştırdı. Karne hediyesi olarak başlayan tatilin faciayla bitmesinin ardından 52 ismin kimlikleri tespit edildi. İşte yürek yakan hikayeler ve ailelerden geriye kalan fotoğraflar...
Bir gecede hayaller, umutlar alevlere karıştı... Aileler yok oldu. Bolu Kartalkaya'daki otel yangını Türkiye'nin hafızasına adeta bıçakla kazındı. Tam 76 kişi dün yaşanan can pazarında hayata veda etti. Hayatını kaybedenler arasında öğrenciler, yöneticiler, doktorlar, öğretmenler pek çok isim vardı.
Onlardan geriye mutlu fotoğraflar kaldı...
Yangının sömestr tatiline denk gelmesi vahim tabloyu daha da ağırlaştırdı. Vefat edenlerin genellikle aileleri ile birlikte tatile gelen öğrenciler ve küçük çocuklar olduğu görüldü. Gece 3 sularında başlayan ve bir anda tüm katları saran alevler içinde kalan 76 kişiden henüz 52'sinin kimlikleri belirlenebildi.
İşte yürek yakan ayrıntılar ile Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler...
Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin Yalçın da feci yangında hayatını kaybedenler arasında.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün minik yüzücülerinden 11 yaşındaki Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın ölüm haberi, Fenerbahçe Spor Kulübünün sosyal medya hesabından duyuruldu.