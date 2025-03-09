Bordo Bereliler’in zorlu kış eğitimi! -40 derecede nasıl hayatta kalıyorlar?

Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarında önemli bir rol üstlenen Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, sert hava koşullarına dayanıklılıklarını artırmak için yoğun bir eğitim sürecinden geçiyor. ‘Kış ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Harekâtı Eğitimi’ kapsamında, en zorlu coğrafyalarda hayatta kalma ve muharebe tekniklerini geliştiren Bordo Bereliler, her türlü göreve hazır hale getiriliyor. 1 | 20

Zorlu koşullara karşı üst düzey hazırlık Bordo Bereliler, görev aldıkları en çetin arazi koşullarına karşı sıkı bir eğitim programıyla hazırlanıyor. Sarp dağlar, yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk gibi ekstrem koşullarda hayatta kalma ve savaşma becerilerini geliştiren askerler, bu süreçte hem fiziksel hem de psikolojik dayanıklılıklarını artırıyor. 2 | 20

46 haftalık eğitim Özel Kuvvetler Komutanlığı’na katılmak isteyen adaylar, en az 2-3 yıl kıta görevini tamamlamış personel arasından gönüllülük esasına göre seçiliyor. 46 hafta süren eğitim programı kapsamında kursiyerler, teknolojinin sunduğu imkânlardan yararlanarak özel eğitimler alıyor. 2014 yılından bu yana uygulanan simülasyon sistemi sayesinde, gerçek hayatta saatler sürecek eğitimler daha kısa sürede tamamlanabiliyor. 3 | 20