Bordo Bereliler’in zorlu kış eğitimi! -40 derecede nasıl hayatta kalıyorlar?
Türkiye’nin en seçkin askeri birliği Bordo Bereliler, -40 derecede nasıl hayatta kalıyor? Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın en zorlu eğitimlerinden biri olan ‘Kış ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Harekâtı Eğitimi’ ile askerler, dondurucu soğuklarda savaş tekniklerini geliştiriyor. Bordo Bereliler’in 46 haftalık eğitim süreci, simülasyon teknolojileri ve gerçek saha tatbikatlarıyla nasıl şekilleniyor? İşte en çetin şartlarda görev yapan kahraman askerlerin hazırlık süreci...
Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarında önemli bir rol üstlenen Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, sert hava koşullarına dayanıklılıklarını artırmak için yoğun bir eğitim sürecinden geçiyor. ‘Kış ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Harekâtı Eğitimi’ kapsamında, en zorlu coğrafyalarda hayatta kalma ve muharebe tekniklerini geliştiren Bordo Bereliler, her türlü göreve hazır hale getiriliyor.
Zorlu koşullara karşı üst düzey hazırlık
Bordo Bereliler, görev aldıkları en çetin arazi koşullarına karşı sıkı bir eğitim programıyla hazırlanıyor. Sarp dağlar, yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk gibi ekstrem koşullarda hayatta kalma ve savaşma becerilerini geliştiren askerler, bu süreçte hem fiziksel hem de psikolojik dayanıklılıklarını artırıyor.
46 haftalık eğitim
Özel Kuvvetler Komutanlığı’na katılmak isteyen adaylar, en az 2-3 yıl kıta görevini tamamlamış personel arasından gönüllülük esasına göre seçiliyor. 46 hafta süren eğitim programı kapsamında kursiyerler, teknolojinin sunduğu imkânlardan yararlanarak özel eğitimler alıyor. 2014 yılından bu yana uygulanan simülasyon sistemi sayesinde, gerçek hayatta saatler sürecek eğitimler daha kısa sürede tamamlanabiliyor.
Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, simülasyon eğitimlerinin önemine vurgu yaparak, "Kayak Simülasyonu Eğitim Merkezinin maksadı, Özel Kuvvetler tim personelinin karla kaplı her türlü arazide kayakla intikal edebilecek düzeyde yetiştirmektir. Özel Kuvvetler tim personeli, şiddetli soğuklarda muharebe eğitimi öncesinde gerçek şartlarda icra edeceği görevlere hazırlık için kayak simülasyonunda eğitim almaktadır. 4 haftalık şiddetli soğuklarda muharebe safhasının 1 haftası kayak simülasyonu eğitim alanında, kalan 3 haftası gerçek şartlarda icra edilmektedir. Tesisimizde temel ve ileri seviyeye askeri kayakçılık, hedikle ve kayakla yürüyüş, kayakla yaralı tahliye eğitimleri verilmektedir. Kayak eğitimi simülasyonunda personeline ekonomik, etkin ve güvenli eğitim verilmektedir. Simülasyon kullanımı, eğitim süresini kısaltır, personelin sakatlanma riskini en aza indirir ve maliyeti azaltır" ifadelerini kullandı.