Bozkurt'taki sel felaketinden fotoğraflar Yağışın etkili olduğu Kastamonu'nun Bozkurt, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan taşkın sonrasında birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınları meydana geldi. 1 | 10

Selden en çok etkilenen yerlerden biri de Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi oldu. 2 | 10

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