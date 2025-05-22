Brüksel ayakta: Sosyal harcama kesintilerine karşı protesto düzenlendi
Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 15 bin kişi sosyal harcamalardaki kesintileri protesto etti. Belçika'da kurulan yeni hükümet, kemer sıkma politikası doğrultusunda birçok sosyal harcamada kapsamlı kesintiler yapmayı planlıyor.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi yeni hükümetin kemer sıkma politiklarını protesto etmek için bir araya geldi.
Ülkede hükümet, çeşitli sosyal harcamalarda çok ciddi kesintiler yapmayı planlıyor.
Bunun üzerine, çeşitli sendikaların çağrısıyla sağlık, sivil toplum kuruluşları, kültür ve sanat gibi kâr amacı gütmeyen sektörlerde çalışan yaklaşık 15 bin kişi, Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya geldi.
Protestocular, şehrin Albertine Meydanı'na kadar yürüdü.