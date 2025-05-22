Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi yeni hükümetin kemer sıkma politiklarını protesto etmek için bir araya geldi.

Bunun üzerine, çeşitli sendikaların çağrısıyla sağlık, sivil toplum kuruluşları, kültür ve sanat gibi kâr amacı gütmeyen sektörlerde çalışan yaklaşık 15 bin kişi, Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya geldi.