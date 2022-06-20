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Brüksel Havalimanı'nda grev: Uçuşlar yapılamıyor

Grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'ndan uçuş yapılmıyor. Havalimanı bugün sadece gelen yolculara ve kargoya hizmet veriyor.

Brüksel Havalimanı'nda güvenlik görevlilerinin greve gitmesi nedeniyle bugün yolcu uçağı kalkmayacak.

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Belçika'daki çeşitli işçi sendikalarının çağrısı üzerine çalışanlar iş koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle bugün grev yapıyor.

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Greve, Brüksel Havalimanı'nın güvenlik görevlileri de katılıyor.

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Yolcuların ve bagajların güvenlik taraması yapılamadığı için Brüksel Havalimanı'ndan gidiş yönlü uçuş gerçekleştirilmiyor.

Havalimanı bugün sadece gelen yolculara ve kargoya hizmet veriyor.

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