Brüksel Havalimanı'nda grev: Uçuşlar yapılamıyor
Grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'ndan uçuş yapılmıyor. Havalimanı bugün sadece gelen yolculara ve kargoya hizmet veriyor.
Brüksel Havalimanı'nda güvenlik görevlilerinin greve gitmesi nedeniyle bugün yolcu uçağı kalkmayacak.
Belçika'daki çeşitli işçi sendikalarının çağrısı üzerine çalışanlar iş koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle bugün grev yapıyor.
Greve, Brüksel Havalimanı'nın güvenlik görevlileri de katılıyor.
Yolcuların ve bagajların güvenlik taraması yapılamadığı için Brüksel Havalimanı'ndan gidiş yönlü uçuş gerçekleştirilmiyor.
Havalimanı bugün sadece gelen yolculara ve kargoya hizmet veriyor.