Bu akşam Taşacak Bu Deniz yok mu, neden yok? Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü ne zaman? TRT 1 yayın akışı

Taşacak Bu Deniz 19. bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Her hafta reytinglerde güzel bir başarı elde eden dizinin ekrana gelmemesi seyirciyi üzerken yoğun şekilde "Taşacak Bu Deniz yok mu, neden yok" sorusu geliyor.

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Taşacak Bu Deniz her pazartesi ekrana damga vururken bu hafta izleyici ile buluşamayacak. Bu nedenle izleyici hüsrana uğrarken sık sık "Taşacak Bu Deniz yok mu, neden yok" sorusuna cevap aranıyor.

Taşacak Bu Deniz neden yok?

Bu akşam TRT 1'de FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Sırbistan Türkiye maçı oynanacak. Bu sebeple dizi yayınlanmayacak.

Taşacak Bu Deniz yeni bölümü 6 Mart Cuma günü ekrana gelecek.

07.10 Kalk Gidelim

08.50 Adını Sen Koy

10.00 Kur’an’ın Mesajı

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.20 Seksenler

14.10 Vefa Sultan

15.30 Kur’an’ın Mesajı

16.00 Kur’an’ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

17.45 Ramazan Sevinci

19.05 Ana Haber

20.00 Maç Özel

21.00 Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri
23.00 Vefa Sultan

00.15 Taşacak Bu Deniz

