Bu akşam Taşacak Bu Deniz yok mu, neden yok? Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü ne zaman? TRT 1 yayın akışı
Taşacak Bu Deniz 19. bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Her hafta reytinglerde güzel bir başarı elde eden dizinin ekrana gelmemesi seyirciyi üzerken yoğun şekilde "Taşacak Bu Deniz yok mu, neden yok" sorusu geliyor.
Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Taşacak Bu Deniz her pazartesi ekrana damga vururken bu hafta izleyici ile buluşamayacak. Bu nedenle izleyici hüsrana uğrarken sık sık "Taşacak Bu Deniz yok mu, neden yok" sorusuna cevap aranıyor.
Taşacak Bu Deniz neden yok?
Bu akşam TRT 1'de FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Sırbistan Türkiye maçı oynanacak. Bu sebeple dizi yayınlanmayacak.
Taşacak Bu Deniz yeni bölümü 6 Mart Cuma günü ekrana gelecek.
07.10 Kalk Gidelim
08.50 Adını Sen Koy
10.00 Kur’an’ın Mesajı
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.20 Seksenler
14.10 Vefa Sultan
15.30 Kur’an’ın Mesajı
16.00 Kur’an’ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
17.45 Ramazan Sevinci
19.05 Ana Haber
20.00 Maç Özel
21.00 Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri
23.00 Vefa Sultan
00.15 Taşacak Bu Deniz