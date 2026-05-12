Bu ay emekli maaşları erken yatacak mı, bayramdan önce yatar mı?
Emekli maaşlarının erken yatıp yatmayacağı yoğun şekilde araştırılıyor. Milyonlarca emekli, Kurban Bayramı öncesi maaşların yatmasını talep ederken son sözü hükümet söyleyecek. Bu günlerde art arda gelen soru "Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı" şeklinde.
Kurban Bayramı'na 2 hafta kaldı. Emekliler bayram ikramiyesini bayramdan önce alacaklar fakat maaşların erken yatıp yatmayacağı belirsizliğini koruyor. Beklentiler her geçen gün artarken dillerden düşmeyen soru da "Emekli maaşı erken yatacak mı, bayramdan önce yatar mı" oluyor.
Emekli maaşları ne zaman yatacak?
12 Mayıs 2026 Salı günü itibarıyla emekli maaşları ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Bu hafta içi artan talepler nedeniyle olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.
SSK (4A) Emekli Maaşları
SSK kapsamında olanlar, tahsis numarasının son rakamına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında maaşlarını alırlar:
Son rakamı 9 olanlar: Ayın 17'sinde
Son rakamı 7 olanlar: Ayın 18'inde
Son rakamı 5 olanlar: Ayın 19'unda
Son rakamı 3 olanlar: Ayın 20'sinde
Son rakamı 1 olanlar: Ayın 21'inde
Son rakamı 8 olanlar: Ayın 22'sinde
Son rakamı 6 olanlar: Ayın 23'ünde
Son rakamı 4 olanlar: Ayın 24'ünde
Son rakamı 2 olanlar: Ayın 25'inde
Son rakamı 0 olanlar: Ayın 26'sında
Bağ-Kur (4B) Emekli Maaşları
Bağ-Kur emeklileri için ödeme dönemi her ayın 25'i ile 28'i arasındadır:
Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: Ayın 25'inde
Son rakamı 3 ve 1 olanlar: Ayın 26'sında
Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: Ayın 27'sinde
Son rakamı 2 ve 0 olanlar: Ayın 28'inde
Emekli Sandığı (4C) Maaşları
Memur emeklileri maaşlarını ayın başında, yani 1'i ile 5'i arasında alırlar.