Bu çiçeği koparmanın cezası dudak uçuklatıyor!
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde baharla birlikte açan ters laleler, doğaseverlerin ilgisini çekerken yöre halkı tarafından titizlikle korunuyor. Özellikle Kuyu Mahallesi'nde görülen bu nadir çiçekler, her yıl mart sonunda açarak bölgeye görsel zenginlik katıyor. Ziyaretçi yoğunluğu artarken, koruma altındaki ters laleleri koparanlara 700 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.
Baharın simgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kesimlerde yetişen ters laleler, her yıl mart ayının sonlarına doğru çiçek açıyor.
Ters laleleri yakından görmek isteyen doğa tutkunları, bölgeye gelerek çiçekleri yerinde inceleme ve fotoğraflama imkanı buluyor.
Özellikle ilkbahar döneminde ziyaretçi yoğunluğunun arttığı belirtiliyor.
Koparmanın cezası ağır
Koruma altındaki ters lalelerin koparılması veya izinsiz olarak bulunduğu yerden çıkarılması halinde, ekipler tarafından 700 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.