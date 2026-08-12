En iyi zaman gece yarısından sonra





Perseidleri gözlemlemek için gece yarısından sonraki saatler öne çıkıyor. Dünya'nın dönüşü nedeniyle gecenin ilerleyen bölümünde meteorlarla karşılaşma olasılığı artıyor.

Bu nedenle gece yarısından şafak öncesine kadar olan dönem gözlem açısından en verimli zaman aralığı kabul ediliyor. Ufku açık ve ışık kirliliğinden uzak bir bölge bulmak ise saat seçiminden bile daha belirleyici olabiliyor.