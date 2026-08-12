Bu gece saatte 100 meteor görülebilir: Türkiye’de en iyi izleme rotaları
Perseid meteor yağmuru 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece zirveye yaklaşıyor. Yeni ayın sağladığı karanlık gökyüzü gözlem koşullarını güçlendirirken, ideal bölgelerde saatte 100’e kadar meteor görülebilecek.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gökyüzünde büyük gece başlıyor
Yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmuru için beklenen gece geldi. Dünya, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı parçacıkların bulunduğu bölgeden geçerken atmosferde çok sayıda parlak meteor izi oluşacak.
2026’daki gösterinin en güçlü yanlarından biri ise gözlem koşulları. Şehir ışıklarından uzak ve bulutsuz bir noktada bulunanlar, gece boyunca gökyüzündeki hareketliliği çıplak gözle takip edebilecek.
Yeni ay büyük avantaj sağlayacak
Meteor gözleminde Ay ışığı önemli bir engel oluşturabiliyor. Parlak bir Ay, gökyüzünün karanlık bölgelerini aydınlatarak daha sönük meteorların görünmesini zorlaştırıyor.
Bu yıl Perseidlerin en yoğun döneminin yeni ayla aynı zamana gelmesi ise önemli bir avantaj sağlıyor. Ay ışığının bulunmadığı karanlık gecede daha sönük meteor izlerinin de fark edilme ihtimali artacak.
Saatte 100 meteora kadar çıkabilir
Perseidler yılın en yoğun meteor yağmurları arasında yer alıyor. İdeal karanlık gökyüzü koşullarında teorik saatlik meteor sayısı 100 seviyesine kadar ulaşabiliyor.
Bu rakam şehir merkezinde bir saat içinde 100 meteor görüleceği anlamına gelmiyor. Işık kirliliği, hava durumu, gözlem noktasının açıklığı ve gözlemcinin bulunduğu konum gerçek sayıyı önemli ölçüde değiştirebiliyor.
Atmosfere saniyede 59 kilometre hızla giriyorlar
Perseid meteorlarını etkileyici kılan özelliklerden biri de hızları. Atmosfere giren parçacıkların hızı saniyede yaklaşık 59 kilometreye ulaşabiliyor.
Atmosferle sürtünme sonucunda ortaya çıkan parlak izler çoğu zaman yalnızca birkaç saniye görülebiliyor. Daha büyük parçacıklar ise daha parlak ve uzun süre fark edilen ışık izleri oluşturabiliyor.
En iyi zaman gece yarısından sonra
Perseidleri gözlemlemek için gece yarısından sonraki saatler öne çıkıyor. Dünya'nın dönüşü nedeniyle gecenin ilerleyen bölümünde meteorlarla karşılaşma olasılığı artıyor.
Bu nedenle gece yarısından şafak öncesine kadar olan dönem gözlem açısından en verimli zaman aralığı kabul ediliyor. Ufku açık ve ışık kirliliğinden uzak bir bölge bulmak ise saat seçiminden bile daha belirleyici olabiliyor.
Şehir ışıkları meteorların büyük bölümünü gizleyebilir
Meteor yağmurunu görmek için kilometrelerce yol gitmek zorunlu değil ancak büyük kentlerin yoğun ışıkları önemli bir dezavantaj yaratıyor.
Özellikle alışveriş merkezleri, otoyollar, sanayi bölgeleri ve yoğun yerleşim alanları çevresindeki ışık gökyüzünün doğal karanlığını azaltıyor. Kent merkezinden birkaç on kilometre uzaklaşmak bile gözlem kalitesinde belirgin fark yaratabiliyor.
Kaz Dağları
Balıkesir ile Çanakkale arasında uzanan Kaz Dağları, kent ışıklarından uzak yüksek kesimleriyle yıldız ve meteor gözlemi için öne çıkan bölgeler arasında.
Ormanlarla çevrili geniş doğal alanlar, açık gökyüzünün yakalanabildiği noktalarda Perseidleri izlemek için uygun koşullar sunuyor. Özellikle yerleşim merkezlerinden uzak güvenli seyir noktaları tercih edilebilir.
Antalya’da Sivri Dağı
Antalya çevresindeki yüksek dağlık alanlar da gökyüzü gözlemi açısından dikkat çekiyor. Beydağları'nın kayalık yapısı ve yüksek rakım, kentin yoğun ışıklarından uzaklaşıldığında karanlık gökyüzü sağlayabiliyor.
Zorlu zirve rotalarına yönelmek yerine güvenli ve ulaşılabilir açık alanların tercih edilmesi gerekiyor. Gece dağ koşullarında sıcaklığın hızla düşebileceği de hesaba katılmalı.
Kaçkar Dağları
Doğu Karadeniz’in yüksek zirveleriyle çevrili Kaçkar Dağları, yerleşim merkezlerinden uzak bölgeleri sayesinde Türkiye’nin en etkileyici gece gökyüzü manzaralarından bazılarını sunabiliyor.
Buradaki en önemli değişken hava durumu. Karadeniz’in hızlı değişebilen bulutluluğu nedeniyle meteor gözleminden önce yerel hava koşullarını kontrol etmek önem taşıyor.
Kartal Gölü
Yüksek rakımı, orman dokusu ve şehir merkezlerinden uzak konumuyla Kartal Gölü çevresi yıldız gözlemi için dikkat çeken bir başka rota.
Havanın açık ve rüzgârın düşük olduğu gecelerde göl yüzeyi, yıldızlı gökyüzünün doğal yansımalarını oluşturabiliyor. Bölge bu özelliğiyle özellikle gece fotoğrafçılığı açısından farklı bir deneyim sunuyor.
Patara ve Gelemiş
Antalya’nın Kaş ilçesi sınırlarındaki Patara ve Gelemiş çevresi, geniş ufku ve büyük kent merkezlerinden uzaklığıyla Perseidleri izlemek için farklı bir seçenek oluşturuyor.
Kumulların ve Akdeniz’in oluşturduğu açık manzara, gökyüzünün geniş bölümünü aynı anda görebilmeyi kolaylaştırıyor. Yapay ışıklardan yeterince uzaklaşıldığında meteorlar deniz yönünde de izlenebiliyor.
Hatila Vadisi
Artvin’deki Hatila Vadisi Milli Parkı, derin vadileri ve yoğun orman dokusuyla Türkiye’nin en farklı gece manzaralarından birine sahip.
Yerleşim alanlarından uzaktaki bölgelerde yapay ışığın azalması yıldızların daha belirgin görünmesini sağlıyor. Vadinin dağlık yapısı nedeniyle açık gökyüzüne sahip, güvenli gözlem noktalarının seçilmesi önem taşıyor.
Ankara’da Teke Dağı
Meteor yağmuru için Türkiye’nin en büyük şehirlerinden tamamen kopmak gerekmeyebilir. Ankara çevresindeki Teke Dağı bölgesi de kent merkezinin ışıklarından uzaklaşmak isteyenler için seçenek oluşturuyor.
Bozkır coğrafyasındaki açık alanlar geniş bir gökyüzü görüşü sağlıyor. Ankara merkezinden uzaklaştıkça kent üzerindeki ışık kubbesinin etkisi azalıyor ve yıldızların görünürlüğü artıyor.
Teleskopa ihtiyacınız yok
Meteor yağmurunun en güzel taraflarından biri özel astronomi ekipmanı gerektirmemesi. Teleskop ve dürbün görüş alanını daralttığı için meteor gözleminde çoğu zaman avantaj sağlamıyor.
Mümkün olduğunca geniş bir gökyüzü alanını çıplak gözle takip etmek daha etkili. Gökyüzünün tek bir noktasına odaklanmak yerine rahat bir pozisyonda geniş alanı izlemek gerekiyor.
Telefon ekranına bakmak bile görüntüyü bozabilir
Karanlık bir bölgeye ulaştıktan sonra gözlerin gece görüşüne uyum sağlaması zaman alıyor. Yaklaşık 20-30 dakika boyunca parlak ışıklardan uzak kalmak daha sönük yıldızların ve meteorların fark edilmesini kolaylaştırıyor.
Bu nedenle telefon ekranına sürekli bakmak gözlerin karanlığa uyumunu bozabiliyor. Bulutsuz bir gökyüzü yakalayanlar için 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece, 2026’nın en dikkat çekici gökyüzü gecelerinden biri olabilir.