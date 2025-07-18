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Bu hafta sonu ne sınavı var? 19-20 Temmuz ÖSYM ve MEB sınavları...

Bu hafta sonu yine birçok sınav gerçekleşecek. ÖSYM ve MEB'in sınavlarında adaylar ter dökecek. Sınavları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla başvurduğu soru ise "Hafta sonu ne sınavı var" şeklinde... İşte detaylar...

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Bu hafta sonu ne sınavı var? 19-20 Temmuz ÖSYM ve MEB sınavları... - Resim: 1

Bu hafta sonu yine ÖSYM'nin ve MEB'in sınavları yapılacak. Öte yandan İstanbul Üniversitesinin açıkçöğretim sınavında da adaylar ter dökecek. Her sınav binlerce kişi için büyük önem arz ediyor, bu sebeple sınavın kaçırılması pahalıya patlaması demek... Sınavlar ile ilgili bilgi almak isteyenler sıklıkla "Hafta sonu ne sınavı var" sorusuna yanıt arıyor.

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Bu hafta sonu ne sınavı var? 19-20 Temmuz ÖSYM ve MEB sınavları... - Resim: 2

19 Temmuz 2025 Cumartesi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavı

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları (1. ve 2. oturumlar)

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Bu hafta sonu ne sınavı var? 19-20 Temmuz ÖSYM ve MEB sınavları... - Resim: 3

20 Temmuz 2025 Pazar

AUZEF bütünleme sınavı (devam)

AÖL 3. dönem sınavı (3. oturum)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS)

Kaynak: HABER MERKEZİ
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