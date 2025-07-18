Bu hafta sonu yine ÖSYM'nin ve MEB'in sınavları yapılacak. Öte yandan İstanbul Üniversitesinin açıkçöğretim sınavında da adaylar ter dökecek. Her sınav binlerce kişi için büyük önem arz ediyor, bu sebeple sınavın kaçırılması pahalıya patlaması demek... Sınavlar ile ilgili bilgi almak isteyenler sıklıkla "Hafta sonu ne sınavı var" sorusuna yanıt arıyor.

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