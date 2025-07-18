Bu hafta sonu ne sınavı var? 19-20 Temmuz ÖSYM ve MEB sınavları...
Bu hafta sonu yine birçok sınav gerçekleşecek. ÖSYM ve MEB'in sınavlarında adaylar ter dökecek. Sınavları kaçırmak istemeyenlerin sıklıkla başvurduğu soru ise "Hafta sonu ne sınavı var" şeklinde... İşte detaylar...
Bu hafta sonu yine ÖSYM'nin ve MEB'in sınavları yapılacak. Öte yandan İstanbul Üniversitesinin açıkçöğretim sınavında da adaylar ter dökecek. Her sınav binlerce kişi için büyük önem arz ediyor, bu sebeple sınavın kaçırılması pahalıya patlaması demek... Sınavlar ile ilgili bilgi almak isteyenler sıklıkla "Hafta sonu ne sınavı var" sorusuna yanıt arıyor.
19 Temmuz 2025 Cumartesi
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavı
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları (1. ve 2. oturumlar)
20 Temmuz 2025 Pazar
AUZEF bütünleme sınavı (devam)
AÖL 3. dönem sınavı (3. oturum)
Dikey Geçiş Sınavı (DGS)