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Bu mesleği yapacak kimse kalmayacak

Teknoloji geliştikçe geleneksel bazı mesleklerin geleceği hiç parlak görünmüyor. Teknolojiye yenik düşen mesleklerden biri de saat tamirciliği... Saat ustaları, mesleklerinin teknolojiye yenik düşmemesi için destek bekliyor.

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Bu mesleği yapacak kimse kalmayacak - Resim: 1

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital saatler, geleneksel saat tamirciliğini bitirme noktasına getirdi. 

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırşehir’de  de yıllardır mesleğini sürdüren saat ustaları çırak yetişmemesinden ve mesleğe ilginin kalmamasından şikayetçi. 

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Bu mesleği yapacak kimse kalmayacak - Resim: 2

53 yıldır saat tamirciliği yapan Ekrem Oruç mesleğini dijitalleşme karşısında ayakta tutmaya çalıştığını ve çırağı olmazsa kendisinden sonra mesleğinin yok olacağını düşünüyor. 

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Bu mesleği yapacak kimse kalmayacak - Resim: 3

Oruç, "Mesleğe başladığım yıllarda onlarca tamirci bulunmaktaydı. Bugün ise birkaç kişiyle ayakta kalmaya çalışıyoruz. Dijital saatler geldiğinden bu yana tamir oranı azaldı. Bozulan atılıyor. Çırak bulamıyoruz, meslek elimizde kaldı" dedi. 

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Bu mesleği yapacak kimse kalmayacak - Resim: 4

Kentte yıllardır saatçilik yapan İsmail Güneş ise, iş yerinde mesleğini öğretecek kimsenin olmamasının gelecekte tehlike oluşturacağını aktardı. Güneş, "Benden sonra bu iş bitecek. Artık kimse el işçiliği istemiyor, saat değiştiriliyor ama tamir oranı ise az" ifadelerini kullandı. 

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Bu mesleği yapacak kimse kalmayacak - Resim: 5

Saat ustaları yılların birikimi olan mesleklerinin teknolojiye yenik düşmemesi için destek bekliyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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