Bu tarih ve saat dikkat çekiyor! 2025 YKS SORULARI: ÖSYM YKS TYT soruları ve cevapları ne zaman açıklayacak?
YKS TYT oturumu bugün gerçekleşti. Yüz binler, sınavın bitiş zili ile birlikte soru ve cevap anahtarına ulaşmak istiyor. Hayalindeki mesleği yapmak için çaba sarf edenlerin geleceğini yakından ilgilendiren üniversite sınavında kaç net yaptığını öğrenmek isteyenler "YKS TYT soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor. İşte muhtemel tarih ve saat...
YKS 2025'in ilk oturumu olan TYT bugün saat 10.15'te başladı ve 13.00'te sona erdi. Hayati sınav sonrası her zaman olduğu gibi soru ve cevap anahtarı için araştırmalar başladı. Adaylar için sınavda ne kadar net yaptığını öğrenmek ve sonuçlar hakkında fikir edinmek maksadıyla YKS soruları ve cevapları kritik bir öneme sahip. Yüz binler süreç hakkında bilgi almak adına "YKS TYT soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte ÖSYM'nin geçen sene uyguladığı sınav sürecine ilişkin bilgiler...
YKS 2025 TYT soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den YKS TYT sorularının açıklanacağı tarih ve saate ilişkin bir duyuru yapılmadı. Kurum genellikle pazar günü akşam saatlerinde soruları ve cevapları erişime açıyor. Mesela geçen yıl YKS TYT, AYT, YDT soru ve cevap anahtarı saat 18.50'de adaylarla paylaşılmıştı. Bu yıl da gözler 22 Haziran 2025 Pazar 18.00-19.00 saatleri arasına çevrilecek.
21 Haziran 2025 tarihinde uygulanan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’na https://www.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.
2025 YKS'nin sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz'da duyurulacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.