YKS 2025'in ilk oturumu olan TYT bugün saat 10.15'te başladı ve 13.00'te sona erdi. Hayati sınav sonrası her zaman olduğu gibi soru ve cevap anahtarı için araştırmalar başladı. Adaylar için sınavda ne kadar net yaptığını öğrenmek ve sonuçlar hakkında fikir edinmek maksadıyla YKS soruları ve cevapları kritik bir öneme sahip. Yüz binler süreç hakkında bilgi almak adına "YKS TYT soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte ÖSYM'nin geçen sene uyguladığı sınav sürecine ilişkin bilgiler...

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