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Bu yıl askerlik 3 aya mı düştü? Askerlik süresi kısaldı mı, kaç ay?

Sosyal medyada ortaya atılan bir iddia ortalığı karıştırdı. İddiada "Askerlik 3 aya düşüyor" denildi. Bu dedikodu sonrası özellikle askerlik çağına gelenler "Askerlik 3 aya mı düştü?", "Askerlik süresi kısaldı mı, kaç ay?" sorularına cevap aramaya başladı. İşte doğrusu...

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Bu yıl askerlik 3 aya mı düştü? Askerlik süresi kısaldı mı, kaç ay? - Resim: 1

Sosyal medyada geçen gün "Askerlik 3 aya düşüyor" dedikodusu yayıldı. Konu bir hayli gündem oldu ve aramalar hızlanmaya başladı. Sıklıkla gelen sorular ise "Askerlik 3 aya mı düştü?" ve "Askerlik süresi kısaldı mı, kaç ay?" şeklindeydi. İşte konuya dair en son bilgiler...

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Bu yıl askerlik 3 aya mı düştü? Askerlik süresi kısaldı mı, kaç ay? - Resim: 2

Askerlik 3 aya mı düşecek?

Sosyal medyada yayılan bu iddia tamamıyla gerçek dışı... Milli Savunma Bakanlığından henüz böyle bir açıklama yok.

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Bu yıl askerlik 3 aya mı düştü? Askerlik süresi kısaldı mı, kaç ay? - Resim: 3

Askerlik kaç ay?

Lise ve dengi okul mezunları için zorunlu askerlik süresi 6 ay,

Yedek subay ve yedek astsubay olarak görev yapan üniversite mezunları için ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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