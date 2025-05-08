Bu yıl askerlik 3 aya mı düştü? Askerlik süresi kısaldı mı, kaç ay?
Sosyal medyada ortaya atılan bir iddia ortalığı karıştırdı. İddiada "Askerlik 3 aya düşüyor" denildi. Bu dedikodu sonrası özellikle askerlik çağına gelenler "Askerlik 3 aya mı düştü?", "Askerlik süresi kısaldı mı, kaç ay?" sorularına cevap aramaya başladı. İşte doğrusu...
Sosyal medyada geçen gün "Askerlik 3 aya düşüyor" dedikodusu yayıldı. Konu bir hayli gündem oldu ve aramalar hızlanmaya başladı. Sıklıkla gelen sorular ise "Askerlik 3 aya mı düştü?" ve "Askerlik süresi kısaldı mı, kaç ay?" şeklindeydi. İşte konuya dair en son bilgiler...
Askerlik 3 aya mı düşecek?
Sosyal medyada yayılan bu iddia tamamıyla gerçek dışı... Milli Savunma Bakanlığından henüz böyle bir açıklama yok.
Askerlik kaç ay?
Lise ve dengi okul mezunları için zorunlu askerlik süresi 6 ay,
Yedek subay ve yedek astsubay olarak görev yapan üniversite mezunları için ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor.