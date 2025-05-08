Bu yıl askerlik 3 aya mı düştü? Askerlik süresi kısaldı mı, kaç ay?

Sosyal medyada geçen gün "Askerlik 3 aya düşüyor" dedikodusu yayıldı. Konu bir hayli gündem oldu ve aramalar hızlanmaya başladı. Sıklıkla gelen sorular ise "Askerlik 3 aya mı düştü?" ve "Askerlik süresi kısaldı mı, kaç ay?" şeklindeydi. İşte konuya dair en son bilgiler... 1 | 3

Askerlik 3 aya mı düşecek? Sosyal medyada yayılan bu iddia tamamıyla gerçek dışı... Milli Savunma Bakanlığından henüz böyle bir açıklama yok. 2 | 3