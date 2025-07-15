Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı? Bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

Bekçi olma hayali kuran on binlerce kişi, 2025 yılı için alım yapılıp yapılmayacağını yakından takip ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi sık sık kontrol edilirken "Bu yıl bekçi alımı olacak mı" sorusu gündemdeki yerini koruyor. 1 | 3

Bekçi alımı yapılacak mı? 2025 yılı için henüz Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Polis Akademisi'nden yeni bir başvuru takvimi açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin olumlu ya da olumsuz bir açıklama gelmesi bekleniyor. 2 | 3