Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı? Bekçi alımı başvuru tarihi belli oldu mu?
Bekçi olmak isteyen adaylar, 2025 yılında yeni alım yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. En son alım Haziran 2023’te gerçekleşmişti. 2024 yılında herhangi bir ilan yayımlanmadı ve bu durum beklentileri artırdı. Gözler şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ya da İçişleri Bakanlığı’ndan gelecek resmi açıklamalarda. Adayların aklındaki ortak soru ise "2025’te bekçi alımı olacak mı" şeklinde...
Bekçi olma hayali kuran on binlerce kişi, 2025 yılı için alım yapılıp yapılmayacağını yakından takip ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi sık sık kontrol edilirken "Bu yıl bekçi alımı olacak mı" sorusu gündemdeki yerini koruyor.
Bekçi alımı yapılacak mı?
2025 yılı için henüz Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Polis Akademisi'nden yeni bir başvuru takvimi açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin olumlu ya da olumsuz bir açıklama gelmesi bekleniyor.
Bekçi alımı şartları...
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise mezunu olmak,
En az 167 santimetre uzunluğunda olmak,
Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak,
En az 18 en fazla 31 yaşında olmak,
Yüz kızartıcı ya da terör örgütleri ile ilgili suçlara karışmamış olmak,
Memuriyete aykırı bir durumda bulunmamak,
Silah taşımak için gerekli olan şartları taşımak.