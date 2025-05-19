Buğday fiyatları açıklandı mı 2025? Arpa fiyatları ne zaman açıklanacak?
Çiftçinin gözü Tarım ve Orman Bakanlığında... 2025 buğday ve arpa fiyatları için bekleyiş sürüyor. Çiftçiler yapılacak artışı merak ederken "Buğday ve arpa fiyatları ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte geçen sene yaşanan süreç ile ilgili bilgiler...
Çiftçinin gelirini, üretim kararlarını ve ekonomik planlamasını etkilen buğday ve arpa fiyatları büyük önem taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı her yıl bir fiyat belirlerken bu yıl fiyatların hala açıklanmaması sebebiyle aramalar sıklaştı. Binlerce çiftçi her gün "Buğday ve arpa fiyatları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
Buğday ve arpa fiyatları 2025 ne zaman belli olacak?
2025 buğday ve arpa fiyatları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanmış değil. 2024 yılında buğday ve arpa fiyatları 6 Haziran'da açıklanmıştı.
Dünya Gazetesi yazarı Mine Ataman son yazısında gerekçeleri sıralayarak bir tahminde bulundu. Ataman yazısından "Böyle bir ortamda buğdayın fiyatı, 13.50 TL’nin altına düşmez 14.50 TL’nin üzerini görmez. Muhtemel 13,00 TL fiyat açıklanır 1,50 TL de prim belirlenir" dedi.