Buğday fiyatları açıklandı mı 2025? Arpa fiyatları ne zaman açıklanacak?

Çiftçinin gelirini, üretim kararlarını ve ekonomik planlamasını etkilen buğday ve arpa fiyatları büyük önem taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı her yıl bir fiyat belirlerken bu yıl fiyatların hala açıklanmaması sebebiyle aramalar sıklaştı. Binlerce çiftçi her gün "Buğday ve arpa fiyatları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.

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