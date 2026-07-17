Buğday fiyatları Karadeniz saldırılarıyla yükseldi
Buğday fiyatları, Rusya ile Ukrayna arasında Karadeniz’de artan gemi ve liman saldırılarının ardından yeniden yükseldi. Karadeniz limanlarındaki baskı, küresel tahıl ticaretinde yeni aksama korkusunu büyüttü.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Karşılıklı saldırılar buğdayı yeniden sıçrattı
Rusya ile Ukrayna arasındaki deniz hattı gerilimi bu kez Karadeniz limanlarına yayıldı. Karşılıklı gemi ve liman saldırılarının ardından buğday fiyatları sert yükselirken, küresel tahıl ticaretinde yeni aksama korkusu güçlendi.
Buğday fiyatları yeniden yükseldi
Küresel tahıl piyasası, Karadeniz’de artan saldırı haberleriyle yeniden sert fiyat hareketi yaşadı.
Paris’te işlem gören buğday kontratları yaklaşık yüzde 7 yükselirken, Chicago’da da fiyatlar yüzde 5’e varan artış kaydetti. Böylece piyasada savaş kaynaklı arz riski yeniden ön plana çıktı.
Bu kez kriz Karadeniz limanlarına yayıldı
Son yükselişi önceki dalgadan ayıran temel unsur, gerilimin yalnızca Azak Denizi geçişleriyle sınırlı kalmaması oldu.
Yeni gelişmelerle birlikte saldırıların Karadeniz’deki Ukrayna limanları ve deniz taşımacılığı hattına kadar yayıldığı görüldü. Bu durum, küresel tahıl sevkiyatında daha geniş çaplı aksama endişesi yarattı.
Gemiler yeniden hedef oldu
Ukrayna tarafı, Rusya’ya ait gemilerin hedef alındığını duyurdu.
Rusya ise Ukrayna liman altyapısı ve deniz araçlarına yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Karşılıklı hamleler, tahıl koridoru benzeri işleyen ticaret akışının yeniden baskı altına girmesine yol açtı.
Liman altyapısında baskı büyüyor
Saldırıların yalnızca gemilerle sınırlı kalmaması, piyasadaki tedirginliği artırdı.
Limanlar, yükleme alanları ve deniz taşımacılığına hizmet eden altyapının zarar görmesi ihtimali, ihracatın sadece yavaşlaması değil, fiziksel kapasite kaybı yaşaması riskini de gündeme taşıdı.
Ukrayna’nın tahıl kapasitesi daraldı
Piyasada en çok izlenen başlıklardan biri, Ukrayna’nın ihracat kapasitesindeki aşınma oldu.
Karadeniz limanlarından yapılan tahıl sevkiyat kapasitesinin yaklaşık üçte bir oranında gerilediğine ilişkin değerlendirmeler, arz tarafındaki kırılganlığı daha görünür hâle getirdi.
Azak Denizi yine kritik halkalardan biri
Gerilim Karadeniz’e yayılmış olsa da Azak Denizi önemini koruyor.
Bölge, Rusya’nın tahıl ticareti açısından kritik bir geçiş hattı olmayı sürdürürken, burada yaşanan her aksama Karadeniz’deki genel sevkiyat dengesini de etkiliyor. Bu nedenle yatırımcılar iki hattı birlikte izliyor.
Fiyat tepkisi neden bu kadar sert oldu?
Buğday piyasasında fiyatların hızla yükselmesinin nedeni yalnızca mevcut zarar değil, geleceğe dönük belirsizlik oldu.
Piyasa, gemi trafiğinin daha fazla kısıtlanması, sigorta maliyetlerinin artması ve ihracat sürelerinin uzaması ihtimalini fiyatlamaya başladı. Bu da alıcıların güvenli arz arayışını hızlandırdı.
Sofraya uzanan risk yeniden büyüdü
Tahıl fiyatlarındaki yükseliş yalnızca vadeli piyasa işlemleriyle sınırlı değil.
Buğdaydaki her sert artış, un, ekmek, makarna ve yem maliyetleri üzerinden daha geniş bir zinciri etkileyebiliyor. Bu nedenle Karadeniz’deki gelişmeler, gıda enflasyonu açısından da yakından izleniyor.
Piyasada gözler yeni saldırı haberlerinde
Önümüzdeki günlerde fiyatların yönünü belirleyecek ana unsur, saldırıların geçici mi yoksa daha kalıcı bir bozulmaya mı işaret ettiği olacak.
Gemilere, limanlara ve sevkiyat altyapısına yönelik yeni haber akışı gelirse buğday fiyatlarındaki oynaklık yüksek kalabilir. Buna karşılık geçişlerin normale döndüğüne dair işaretler, yükselişi sınırlayabilir.