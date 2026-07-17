Buğday fiyatları Karadeniz saldırılarıyla yükseldi

Ukrayna’nın tahıl kapasitesi daraldı

Piyasada en çok izlenen başlıklardan biri, Ukrayna’nın ihracat kapasitesindeki aşınma oldu.

Karadeniz limanlarından yapılan tahıl sevkiyat kapasitesinin yaklaşık üçte bir oranında gerilediğine ilişkin değerlendirmeler, arz tarafındaki kırılganlığı daha görünür hâle getirdi.