Bugün (22 Haziran Pazar) ne sınavı var? Hangi sınav var?

Bugün yüz binler sınav için heyecanlı bir şekilde okullarına yetişmeye çalışıyor. Sabah saatlerinde kalabalığı gören vatandaşlar ise bunun sebebini öğrenmek için sorular yöneltiyor. En çok yöneltilen soru ise "Bugün ne sınavı var" şeklinde..

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