Bugün (22 Haziran Pazar) ne sınavı var? Hangi sınav var?
Pazar günü yollarda ve okullarda mahşeri kalabalığı gören vatandaşlar bunun sebebini öğrenmek istiyor. En çok yöneltilen soruların başında ise "Bugün ne sınavı var" geliyor. İşte ayrıntılar...
Bugün yüz binler sınav için heyecanlı bir şekilde okullarına yetişmeye çalışıyor. Sabah saatlerinde kalabalığı gören vatandaşlar ise bunun sebebini öğrenmek için sorular yöneltiyor. En çok yöneltilen soru ise "Bugün ne sınavı var" şeklinde..
Bugün ne sınavı var?
YKS 2025 bu hafta sonu gerçekleşiyor. Dün YKS'nin ilk oturumu olan TYT gerçekleşti, bugün ise AYT ve YDT oturumu var. Bugün akşam saatlerine kadar sirkülasyon devam edecek.
YKS'nin ikinci oturumu AYT 10.15'te başlayacak, üçüncü oturumu ise YDT ise 15.45'te gerçekleşecek.