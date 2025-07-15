Bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı? AVM'ler kaçta açılıyor?

Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü... FETÖ'nün hain darbe girişimi bir kez daha lanetlenecek ve şehitlerimiz minnetle anılacak. Bugünün resmi tatil olması sebebiyle AVM'lerin çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. En çok da "Bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı" sorusu geliyor.

1 | 2