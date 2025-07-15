Bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı? AVM'ler kaçta açılıyor?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle AVM'lerin çalışma durumu bir kez daha gündem oldu. Resmi tatil dolayısıyla kafalarda soru işaretleri oluşurken "Bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı" sorusu peş peşe geliyor.
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Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü... FETÖ'nün hain darbe girişimi bir kez daha lanetlenecek ve şehitlerimiz minnetle anılacak. Bugünün resmi tatil olması sebebiyle AVM'lerin çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. En çok da "Bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı" sorusu geliyor.
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AVM'ler açık mı?
Alışveriş merkezleri resmî tatilde de özel sektör işletmeleri olarak hizmet vermeye devam ediyor; yani açık olacak. Standart açılış-saati: 10:00–22:00 arası...
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