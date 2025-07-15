Bugün bankalar açık mı? 15 Temmuz'da banka çalışıyor mu?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye genelinde resmî tatil olarak kutlanıyor. Bu nedenle bankaların çalışma durumu, işlem yapacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bankalarda para çekme, yatırma, fatura ödeme, kredi ve kredi kartı işlemleri, havale/EFT, yatırım ve sigorta gibi hizmetlerden yararlanmak isteyenler, "Bugün bankalar açık mı" sorusuna yanıt arıyor.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, FETÖ’nün hain darbe girişiminin yıl dönümünde, şehit olan vatandaşlarımızın anıldığı anlamlı bir gün olarak Türkiye genelinde resmi tatil kapsamında... Yurdun dört bir yanında anma programları ve çeşitli etkinlikler düzenlenirken, günlük bazı konular da gündemde yer buluyor. Özellikle bankacılık işlemleri olan vatandaşlar, “15 Temmuz’da bankalar açık mı?” sorusuna yanıt arıyor.
Bugün bankalar açık mı?
15 Temmuz 2025 Salı günü bankalar kapalıdır. Bu tarih, “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak 2016 yılında yürürlüğe giren kanunla resmi tatil ilan edilmiştir. O gün hem kamu kurumları hem özel finans kuruluşları hizmet vermez.
Havale, özellikle aynı banka içi para transferleri, anında yapılabilir.
EFT ve havale talimatları verilebilir; fakat bu işlemler gerçek anlamda 16 Temmuz Çarşamba sabah mesai başladığında işleme alınır.