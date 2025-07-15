Bugün bankalar açık mı? 15 Temmuz'da banka çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, FETÖ’nün hain darbe girişiminin yıl dönümünde, şehit olan vatandaşlarımızın anıldığı anlamlı bir gün olarak Türkiye genelinde resmi tatil kapsamında... Yurdun dört bir yanında anma programları ve çeşitli etkinlikler düzenlenirken, günlük bazı konular da gündemde yer buluyor. Özellikle bankacılık işlemleri olan vatandaşlar, “15 Temmuz’da bankalar açık mı?” sorusuna yanıt arıyor.

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