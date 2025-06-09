Bugün bankalar açık mı? 9 Haziran Pazartesi banka çalışıyor mu? ETF, havale FAST işlemleri yapılıyor mu?
Yeni haftanın ilk günü itibarıyla bankaların çalışma durumu merak ediliyor. Bayramın 4. gününe denk gelen pazartesi günü sıkça yöneltilen soruların başında "Bugün bankalar açık mı" geliyor. Öte yandan havale ve ETF yapacaklar işlemlerin yapılıp yapılamadığını da sorguluyor.
Yeni haftaya Kurban Bayramı'nın dördüncü günüyle başlanırken, bankaların çalışma durumu vatandaşların gündeminde. "9 Haziran Pazartesi bankalar açık mı?" sorusu sabah saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında. Özellikle havale ve EFT gibi işlemleri gerçekleştirmek isteyenler, bugün şubelerin ve dijital bankacılık kanallarının nasıl hizmet vereceğini araştırıyor.
Bankalar bugün açık mı?
Bugün, 9 Haziran 2025 Pazartesi ve Kurban Bayramı'nın dördüncü günü olduğu için Türkiye’de bankalar kapalı. Resmi tatil yarın sona eriyor ve bankalar 10 Haziran Salı günü itibarıyla mesailerine başlayacak.
ETF yapılıyor mu?
EFT işlemleri hesaba geçmez çünkü sistem bankalar koduyla çalışır
FAST, havale oluyor mu?
Ancak ATM, mobil bankacılık, internet bankacılığı gibi dijital kanallarla havale, FAST, fatura ödemeleri gibi işlemler 7/24 yapılabilir