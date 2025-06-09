Bugün bankalar açık mı? 9 Haziran Pazartesi banka çalışıyor mu? ETF, havale FAST işlemleri yapılıyor mu?

Yeni haftaya Kurban Bayramı'nın dördüncü günüyle başlanırken, bankaların çalışma durumu vatandaşların gündeminde. "9 Haziran Pazartesi bankalar açık mı?" sorusu sabah saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında. Özellikle havale ve EFT gibi işlemleri gerçekleştirmek isteyenler, bugün şubelerin ve dijital bankacılık kanallarının nasıl hizmet vereceğini araştırıyor.

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