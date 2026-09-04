Bugün duyuru gelir mi? KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB yurt sonuç tarihi belli oldu mu?
Günün en çok yöneltilen sorusu "KYK yurt sonuçları açıklandı mı" şeklinde. Yüz binlerin başvurusu sonrası sonuç tarihi gün geçtikçe daha yoğun şekilde araştırılıyor. Geçen sene 5 gün içinde açıklanan sonuçlar bu sene erişime açılmadı. Peki GSB'den bir duyuru geldi mi?
Üniversiteye yerleşen öğrenciler barınma kısmını bir an evvel çözmek istiyor. Kayıtlar yapıldı gözler Gençlik ve Spor Bakanlığından gelecek açıklamaya çevrildi. Bugün de ısrarla yanıt aranan soru "KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" oluyor.
KYK yurt sonuçları açıklandı mı?
Hayır, Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 Eylül itibarıyla KYK yurt sonuçlarını ilan etmedi.
Geçen sene başvuruların ardından sonuç ilanı 5. günde olmuştu. Bu sene beklenen olmadı. Beklentiler bugün açıklanacağı yönünde ama kesin bir tarih vermek şu an için imkansız.
Adaylar, yurt başvuru sonuçlarına “https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama” linkinden ulaşılabilecek.
Yurt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığının sonuç açıklaması sonrası belli olacak.