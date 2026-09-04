Bugün duyuru gelir mi? KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB yurt sonuç tarihi belli oldu mu?

Üniversiteye yerleşen öğrenciler barınma kısmını bir an evvel çözmek istiyor. Kayıtlar yapıldı gözler Gençlik ve Spor Bakanlığından gelecek açıklamaya çevrildi. Bugün de ısrarla yanıt aranan soru "KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" oluyor.