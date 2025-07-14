15 Temmuz 2016 gecesi, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlenen FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) mensubu bir grup asker, anayasal düzeni ortadan kaldırmak ve yönetime el koymak amacıyla askeri darbe girişiminde bulundu. Darbe girşiminde 251 kişi şehit, 2.700’den fazla kişi yaralandı. Bugün tüm yurtta şehitler anılacak. Resmi tatil olması sebebiyle de "15 Temmuz (bugün) hastane, sağlık ocağı, eczane açık mı, kapalı mı" sorusu sıklıkla yöneltiliyor. 1 | 4

Hastaneler 15 Temmuz Salı günü devlet ve özel hastanelerin poliklinik bölümleri hizmet vermeyecek. Ancak acil servisler her zamanki gibi 24 saat kesintisiz çalışacak. Acil sağlık durumları dışında muayene ve tetkik hizmeti alınamayacak. 2 | 4

Sağlık ocakları Aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları), resmi tatil kapsamında kapalı olacak. Randevulu muayene, tahlil veya aşı gibi hizmetler 16 Temmuz Çarşamba günü yeniden başlayacak. 3 | 4