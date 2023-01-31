Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 33 şehir için kar yağışı uyarısı Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte bir çok ilde kar yağışı görülüyor. Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alan yağışların bugün İç Anadolu’da da etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre 33 kentte kar yağışı bekleniyor. İşte 31 Ocak 2023 günü beklenen hava durumu…

İzlanda soğukları Türkiye’yi etkisi altına aldı. Soğu hava dalgasıyla birlikte, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir çok şehirde kar yağışı görülüyor. Bölgedeki şehirlerin bir çoğunda hava sıcaklıkları eksi değerlerde seyrediyor. 1 | 9

Kar yağışının bugün İç Anadolu Bölgesi’ni de etkisi altına alması bekleniyor. Meteoroloji'nin hava tahminine göre Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars, Erzurum, Bingöl, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Sivas, Tokat, Amasya, Kayseri, Niğde, Karaman, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Ankara, Eskişehir, Karabük, Bolu ve Bilecik illeri için kar yağışı uyarısı yapıldı. 2 | 9

Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz'in batısında sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen rüzgarın fırtınaya dönüşeceği öngörülüyor. Rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde 50 ile 75 kilometre/saat şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde, akşam saatlerinde ise batısında etkisini kaybetmesi bekleniyor. 3 | 9