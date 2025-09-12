İBB yurt sonuçları bugünün en önemli konularından biri halinde... KYK yurt sonuçlarının açıklanması nedeniyle İBB yurt sonuçları gündem olmuş durumda... Bu hafta içi sonuçların açıklanması bekleniyordu fakat şu dakika itibarıyla bir duyuru gelmedi. Öğrenciler haber almak için "İBB yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.