Bugün Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman?
Kabine Toplantısı'nın tarihi merak ediliyor. Emekli bayram ikramiyelerinin tarihi, bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda net bilgi almak isteyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına kulak kesilmiş durumda... Bugün pazartesi olması nedeniyle "Bugün Kabine Toplantısı var mı", "Kabine Toplantısı ne zaman" soruları peş peşe geliyor.
Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda... Emekliler, bayram ikramiyesi konusunda; tatile çıkmak isteyenler ise bayram tatili süresi hakkında açıklama bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neler söyleyeceği merakla beklenirken "Kabine Toplantısı ne zaman" sorusu bugün sıkça yöneltiliyor.
Bugün Kabine Toplantısı var mı?
Bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na başkanlık edecek. Bu nedenle bugün Kabine Toplantısı beklenmiyor. Hafta içi toplantı yapılıp yapılmayacağı ise netlik kazanmış değil.
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Bayram tatili konusunda en son açıklama İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun yaptığı açıklama ise bayram tatili süresinin uzatılmadığını 4 buçuk gün olacağını belirtti.
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilere bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı konusunda net bir tarih verilmiş değil. Beklentiler 31 Mayıs veya 1 Haziran tarihinde yatacağı yönünde...