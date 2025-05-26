Bugün Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman?

Bugün Kabine Toplantısı var mı?

Bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na başkanlık edecek. Bu nedenle bugün Kabine Toplantısı beklenmiyor. Hafta içi toplantı yapılıp yapılmayacağı ise netlik kazanmış değil.