Bugün Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Konular ve maddeler neler?
Bugün yine kritik Kabine Toplantısı gerçekleşecek. Masada yine önemli konular yer alıyor. Vatandaşlar detayları merak ederken sıkça "Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak" diye soruluyor. İşte ayrıntılar...
Kabine Toplantısı son olarak 27 Temmuz'da gerçekleşti ve bugün bir kez daha Kabine toplanıyor. Yurt içinde ve yurt dışın birçok gelişme yaşanırken alınacak kararlar merakla bekleniyor. Vatandaşlar bilgi almak adına sıkça "Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak" sorusuna cevap arıyor.
Kabine Toplantısı ne zaman?
Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19.00 sularında halka hitap etmesi beklemiyor.
Kabine toplantısında gündem yoğun olacak. Masada, İsrail’in Gazze’ye yönelik işgal planı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşması, “Terörsüz Türkiye” vizyonu ve kamuda 8. dönem toplu sözleşme süreci gibi öne çıkan konular yer alacak. Bu başlıkların yanı sıra iç ve dış politikaya dair diğer güncel gelişmeler de değerlendirilecek.