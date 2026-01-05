Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak, konuşacak?

Her Kabine Toplantısı büyük beklenti oluşturuyor. Bugün emekli ve memurun zam oranları açıklanmışken Kabine Toplantısı merakla bekleniyor. Seyyanen zam beklentisi oluşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşma dikkatle takip edilecek. Israrla "Kabine Toplantısı bugün var mı" diye soruluyor.