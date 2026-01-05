Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak, konuşacak?
Bugün enflasyon rakamları açıklandı. Emekliye yüzde 12.80, memur ve memur emeklisine ise yüzde 18.60 zam yapıldı. Şimdi her iki kesim de ek zam yapılıp yapılmayacağını sorguluyor. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilirken pazartesi olması nedeniyle "Bugün Kabine Toplantısı var mı" sorusu sıklaşıyor.
Her Kabine Toplantısı büyük beklenti oluşturuyor. Bugün emekli ve memurun zam oranları açıklanmışken Kabine Toplantısı merakla bekleniyor. Seyyanen zam beklentisi oluşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşma dikkatle takip edilecek. Israrla "Kabine Toplantısı bugün var mı" diye soruluyor.
Kabine Toplantısı ne zaman?
Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
Toplantıda seyyanen zam konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna seslenecek. Toplantının 2-3 saat sürmesi bekleniyor. Erdoğan'ın ise saat 18.00 gibi kameralar karşısına geçmesi öngörülüyor.