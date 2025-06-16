Bugün Kabine var mı? Kabine Toplantısı ne zaman? Maddeler ve konular neler?

Her pazartesi günü olduğu gibi Kabine Toplantısı'nın yapılıp yapılmayacağı sorgulanıyor. Haftanın ilk gününde "Kabine Toplantısı ne zaman" sorusu gündem olmuş durumda... İşte bir sonraki toplantının tarihi...

Kabine Toplantısı genellikle 2 haftada bir yapılıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantısının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

Bugün Kabine Toplantısı var mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, önümüzdeki toplantıda İsrail ile İran arasında artan gerilimi ele alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yürüttüğü barış diplomasisi kapsamında ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmelerin detayları da gündeme gelecek. Erdoğan’ın, bölgede barışın sağlanmasına yönelik çabaları toplantıda değerlendirilecek.

İran-İsrail çatışmasının petrol fiyatlarına etkisi ve olası ekonomik yansımalarının da masaya yatırılması bekleniyor.

Toplantıda ayrıca PKK’nın silah bırakma süreci ve “Terörsüz Türkiye” hedefinde gelinen aşamaya ilişkin sunum yapılacak.

Memur ve emekli maaş zamları da gündeme gelecek. TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı enflasyon verilerinin ardından zam oranları netleşecek. Kamu işçilerine yönelik 2025-2026 dönemini kapsayan toplu sözleşme tekliflerinin de toplantıda değerlendirileceği öğrenildi.