Bugün kandil mi 14 Eylül: Bugün hangi kandil? İşte kısa, anlamlı, resimli Mevlit Kandili mesajları Dini vazifelerini yerine getirmek isteyenler, "Bugün kandil mi, bugün hangi kandil" soruları arama motorlarında araştırılıyor. Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, bugün idrak edilecek. Mevlid Kandili bu yıl 14 Eylül cumartesi gününe denk gelirken Mevlit Kandili'nin önemini vurgulamak isteyenler akrabalarına, sevdiklerine, ve yakın çevrelerine kandil mesajı gönderecek. Peki, bugün Mevlit Kandili mi? İşte Mevlit Kandili’ne özel yeni, kısa, ve resimli kandil mesajları...

Bugün kandil mi, ne kandili? 14 Eylül Mevlit Kandili mi? Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam toplumlarında asırlardır kutlanıyor. Mevlit ne demek? Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor. 1 | 10

Hem evlerde hem de camilerde namazlar kılınırken müslümanlar çeşitli ibadetlerini yerine getirecek. Özellikle sevdiklerinden uzakta olanlar ise “Mevlid Kandili Mesajları” aracılığıyla yakınlarının kandil günlerini kutlayacak. İşte esimli, dualı, kısa kandil mesajları... 2 | 10

Mevlit Kandili mesajları 2024 Tüm varlık aleminin bayramıdır bu gece Arşın ağırlığınca, zâtın zikrimde hece Nebî ve ashâbının, hatrına senden rica Sana çevir yolumu, Ya İlâh el lemin! Hayırlı Kandiller Dilerim.. Öncelikle mevlid kandilinizi tebrik eder. Yüce Allah’tan ailenizle beraber tekrar cennette yine mevlid kandilini kutlamayı nasip eylesin. Allah Bu Mevlid kandilinizi mutlululuk ve sünnetullaha vesile kılarak sizi ve sevdiklerinizi Resulullahın Şefaatine Ulaştırsın Kandiliniz Mübarek olsun. Nuruyla kainatı Şereflendiren gül yüzlü Peygamber Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanız dileğiyle. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun. İki cihan saadetine kavuşmak, ancak ve yalnız dünya ve ahiretin efendisi olan Hz. Muhammed’e (s.a.v) tabii olmaya bağlıdır. Mevlidiniz mübarek olsun. 3 | 10