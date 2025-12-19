Bugün kandil mi, Regaib Kandili ne zaman?
Üç aylar yaklaşıyor ve üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul eden Regaib Kandili için ise gün sayılıyor. Tam tarihi henüz bilmeyenler ve bu mübarek günü kaçırmak istemeyenler "Bugün kandil mi, Regaib Kandili ne zaman" sorusunu sıklaştırmış durumda...
Regaib Kandili'ne çok az bir süre kaldı. İslam alemi her kandile büyük önem verirken üç ayların ilk kandili için sabırsızlık her geçen gün artıyor. Tarih konusunda tereddüt yaşayan vatandaşlar kafa karışıklığını gidermek adına "Bugün kandil mi, Regaib Kandili ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
Regaib Kandili ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025–2026 dini günler takvimine göre bu yıl Regaib Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu gece, üç aylarınn ilk kandili olarak kabul ediliyor ve Receb ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye denk geliyor.
Üç aylar ne zaman başlıyor?
Dini yoğunluğun üst seviyeye taşındığı, ilahi rahmet kapılarının aralandığı bu mübarek Üç Aylar dönemi, 21 Aralık 2025 tarihinde başlayacak.