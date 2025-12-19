Bugün kandil mi, Regaib Kandili ne zaman?

Regaib Kandili ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025–2026 dini günler takvimine göre bu yıl Regaib Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu gece, üç aylarınn ilk kandili olarak kabul ediliyor ve Receb ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye denk geliyor.