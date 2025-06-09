Bugün MSÜ tercih sonuçları açıklanır mı? 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ tercih sonuçları, on binlerce adayın Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleşip yerleşemeyeceklerini belirliyor. Aradan haftalar geçerken sonuç duyurusu hala gelmedi. Adayların yeni haftanın ilk gününde aramalarını sıklaştırdı. En çok yöneltilen soru "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Türkiye'nin savunma gücünü oluşturan subay ve astsubayların yetiştirildiği Milli Savunma Üniversitesinde her yıl on binler öğrenim görüyor. Aşamalardan geçen adaylar için şu günlerde en önemli konu MSÜ tercih sonuçları... Tarihlerin belli olmaması sebebiyle yoğun şekilde "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor. Bugün haftanın ilk günü olması sebebiyle sorgulamalar daha da sıklaşmış durumda...
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
9 Haziran Pazartesi günü itibarıyla yeni bir gelişme yaşanmadı. MSÜ'den ve MSB'den açıklama yapılmazken gözler bir önceki sene açıklanan 11 Haziran'a çevrilmiş durumda...
MSÜ ikinci seçim aşamaları ne zaman?
MSÜ tercih sonuçlarının ardından kısa bir süre sonra fiziki yeterlilik testi (FYT), mülakat, evrak teslimi ve sağlık muayenesi tarihleri de duyurulacak.