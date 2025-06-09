Bugün MSÜ tercih sonuçları açıklanır mı? 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye'nin savunma gücünü oluşturan subay ve astsubayların yetiştirildiği Milli Savunma Üniversitesinde her yıl on binler öğrenim görüyor. Aşamalardan geçen adaylar için şu günlerde en önemli konu MSÜ tercih sonuçları... Tarihlerin belli olmaması sebebiyle yoğun şekilde "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor. Bugün haftanın ilk günü olması sebebiyle sorgulamalar daha da sıklaşmış durumda...

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